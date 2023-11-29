賴蕭配穩贏了？　數據專家揪民調疑點：為賴清德勝選埋下陰影

▲黎榮章點出賴清德的勝選疑慮。（圖／記者賴文萱攝）

記者江采蓁／綜合報導

202總統大選三腳督戰況確立，近期多份民調皆顯示民進黨「賴蕭配」領先、國民黨「侯康配」緊追在後、民眾黨「柯盈配」墊底。Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章28日就在臉書分析《信傳媒》民調指出，雖然民進黨候選人賴清德的看好度一直是三方之中最高的，但「是否贊成政黨輪替」的選項一直居高不下，為勝選埋下一道陰影。

根據《信傳媒》11月最新手機民調得出的結果顯示，賴清德28.2%、國民黨候選人侯友宜24.6%、民眾黨候選人柯文哲24.3%，另有22.9%不知道、還沒決定；而看好度的部份，賴清德高達43.2%、侯友宜17.2%、柯文哲16.6%；至於「是否贊成政黨輪替」，有58.4%民眾持正面意見，持反面意見者則有23.8%，另有17.7%不知道、很難說或沒意見。

黎榮章指出，從這些數據可以看出幾個變化，第一，藍白合破局之後，藍營戰略以本土藍為主體，再拉進趙少康的戰鬥藍和前高雄市長韓國瑜的韓粉大軍，的確有達到鞏固基本盤的效果，不過對於拉攏年輕選民來說效果有限。

第二，黎榮章表示，缺乏地方組織勢力、又沒錢的民眾黨，少了藍白合的想像空間之後，回歸到孤立的空軍作戰，勢力稍微往下修正，後續得看議題操作是不是能再次激起青壯派的支持；第三，藍白破局之後，彼此棄保的效應還不明顯，形成三強鼎立的態勢，三方對於如何操作棄保或不棄保的戰略，必須要多加琢磨。

第四，黎榮章提到，雖然賴清德的看好度一直是三方之中最高的，但「是否贊成政黨輪替」的選項一直居高不下，為勝選埋下一道陰影，不可輕忽。