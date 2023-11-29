再批權位分贓　賴清德：國家不應交給藍白來帶領

▲賴清德近日接受「彭博士觀風向」節目專訪。（圖／Yahoo TV提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受氣象達人彭啟明專訪，節目內容今（29）中午播出。賴清德說，先前藍白合是為了聯合次要敵人，打擊主要敵人，讓外界看出來，國家不應該交給他們來帶領，因為台灣社會不只面對中國挑戰，還有氣候變遷、淨零轉型，要由穩健的團隊帶領。

賴清德近日接受網路直播節目「彭博士觀風向」專訪，與彭啟明暢談台灣如何因應氣候變遷議題。

訪談過程中，彭啟明引述網友提問，詢問賴清德如何看待三腳督？還有民調顯示，有56％民眾認為副總統參選人蕭美琴為賴清德正面加分？

賴清德表示，他認為蕭美琴應該更高分，至少90分，另外不管藍或白都不是台灣民意的主流，因為不管什麼時候、哪一家公司做的民調，問民眾「你最希望哪一個政黨來執政」，第一名都是民進黨，佔比3成多，國民黨大約2成幾，民眾黨才10幾%而已。

賴清德說明，如果從反面解讀的話，過去藍白為了要合，故意說「全民最大的共識是下架民進黨」有6成多，該說法也不是不行，可是如從這個角度來解讀，反對國民黨執政的有7、8成，不贊成上架民眾黨的有8、9成，所以台灣社會最大的共識是民進黨，最不希望來執政的是民眾黨，理論上應該這樣解讀。

至於藍白為什麼要合，賴清德表示，雖然藍白講為了國家、社會、人民，可是，看了幾個月了，特別是完結篇的時候看得出來，他們基本上是為了政黨的利益、分贓權位，是因為想要聯合次要敵人，打擊主要敵人，才去進行藍白合，也因為這場大戲讓外界看出來：國家不應該交給他們來帶領，因為台灣社會不只面對中國挑戰，還有氣候變遷、淨零轉型，台灣社會要繼續進步，一定要由穩健的團隊帶領。