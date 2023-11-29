　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／核安、核廢料若解決　賴清德：台灣不會排斥科技帶來便利

▲▼下午接連前往台東縣鹿野鄉聖安宮以及賴清德、賴坤成台東縣聯合競總成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲民進黨總統參選人賴清德首度鬆口談核能議題。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受氣象達人彭啟明專訪，節目內容今（29）中午播出。針對彭啟明關注核能議題，賴清德首度明確表態說，如果未來科技進步到相當程度，可以解決安全、核廢料等問題，民眾又有共識，「台灣社會是一個進步的社會，是不會排斥科技所帶來的便利」。

賴清德近日接受網路直播節目「彭博士觀風向」專訪，完整節目內容今天播出。

彭啟明分享自己前往歐洲考察的經驗，指出在俄烏戰爭爆發後，歐洲在能源上遇到很大的壓力，因此在一定但書下將核能納入「永續活動分類標準」（EU taxonomy for sustainable activities），此外，美國正在試驗小型核能反應爐（SMR），什麼時候商轉不知道，倘若在2029年試驗成功，用個幾年後，台灣才可能會慢慢使用，所以他認為核能不是這次選舉重要議題。

對此，賴清德說，沒有錯，歐盟希望解決碳排的問題，還好2016年總統蔡英文上任後推動能源轉型，未來一定要確保穩定供電，同時推動多元的綠能，因為如果要達到2050年轉型目標，氫能源佔比至少須達13％。他說，綠能是一條永不後悔的路，但如果說未來科技進步到相當程度，可以解決安全、核廢料等問題，民眾又有共識，「台灣社會是一個進步的社會，是不會排斥科技所帶來的便利」。

彭啟明續指，他認為，儘管現階段不會缺電，但因應極端氣候，增強韌性很重要，因為電力除了要穩定，還要考慮環保與成本，很貴的電大家也沒辦法接受。賴清德說明，在講會不會缺電之前，他要先感謝台電員工，每次颱風、豪大雨造成電力中斷，台電都很快就搶修完畢。

賴清德說，對於會不會缺電的問題，台電有公布24小時即時發電量和用電量，可Google備轉容量率是多少，目前來說，穩定供電是沒有問題的，而為了確保穩定供電，除了開源還會節流，請大家放心，現在最重要的是發展再生能源，能夠符合歐盟的要求，這才是最重要的。

彭啟明補充，實際上，歐盟RE100也沒把核能算進去。賴清德表示，即便歐盟有把核能列入綠電（指永續活動分類標準），也有設立條件，台灣的核一、核二、核三、核四條件都不符合，更何況核能完全不符合RE100，核廢料也沒有辦法解決。他認為，科技進步的力量是無限的，若哪天沒有核廢料又安全，台灣社會不會排斥科技帶來的便利。

此外，賴清德向企業界喊話說，企業為台灣奮鬥這麼久，知道台灣能源結構，蔡英文上台前，台灣能源配比主要是燃煤、天然氣也不多，還好第一次能源轉型有做調整，否則再生能源佔比哪裡有辦法達到現在的10％？他說，請大家體諒，國際社會對淨零轉型有共識只不過是這幾年的事情，不只台灣，其他國家也面臨同樣問題。

賴清德承諾，若他未來領導國家，一定竭盡全力推動再生能源，其實國際社會也看到台灣的努力，例如他去歐洲商會、接見外國訪賓時，他們也誇獎台灣相當有企圖心，2050就要達到20％的目標；此外，除了政府部門，立法院也通過《氣候變遷因應法》，建立碳費、碳交易、碳盤查、碳權等機制，未來會跟國際接軌。

ET快訊
勞斯萊斯Spectre抵台...有人買了！選配完破3000萬
日本「新島嶼」變胖了！最新畫面曝光
快訊／大逆轉！涉殺母詐領保險　改判無罪確定
台積電人妻激戰男同事！　鹹濕對話曝
第一次看NBA「登大螢幕」！元元中空身材兇爆
鳳梨女友10年前「還沒動醫美真面目曝」！認了唯一動刀的五官
快訊／美軍「魚鷹式直升機」日本外海墜落　8人生死不明
37歲莊群施「突頭暈」猝逝　醫揭2可能原因：很多沒什麼徵兆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

開2億美元換柯當副手「掮客來自國民黨」？　中投否認卻曝光本名

威士忌杯最搶手！大選捐款小物兌換一空　侯友宜競辦緊急加開預定

快訊／民進黨內部民調：侯友宜超車柯文哲　選戰回歸「藍綠對壘」

快訊／為醫界發聲　賴清德3點籲政院：今年完成點值回補

「賴蕭配」網路聲量慘跌至2.7萬則　TPOC數據：恐是同溫層自嗨

蔡壁如找來盧秀燕任競總主委　「台中在野合作氛圍很不一樣」

黃珊珊遭趙少康嗆聲！柯文哲幫抱屈喊「不公平」　認自己要負最後責任

影／蕭美琴感性告別華府　感謝駐處「有很多阿信」

美麗島「賴蕭」、「侯康」衝破三成？　柯文哲：請慎選可信民調來看

侯友宜陸生來台就業挨轟　柯文哲喊「先算容量」：不會馬上門戶洞開

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲　母慟：死在酒店員工更衣室

開2億美元換柯當副手「掮客來自國民黨」？　中投否認卻曝光本名

威士忌杯最搶手！大選捐款小物兌換一空　侯友宜競辦緊急加開預定

快訊／民進黨內部民調：侯友宜超車柯文哲　選戰回歸「藍綠對壘」

快訊／為醫界發聲　賴清德3點籲政院：今年完成點值回補

「賴蕭配」網路聲量慘跌至2.7萬則　TPOC數據：恐是同溫層自嗨

蔡壁如找來盧秀燕任競總主委　「台中在野合作氛圍很不一樣」

黃珊珊遭趙少康嗆聲！柯文哲幫抱屈喊「不公平」　認自己要負最後責任

影／蕭美琴感性告別華府　感謝駐處「有很多阿信」

美麗島「賴蕭」、「侯康」衝破三成？　柯文哲：請慎選可信民調來看

侯友宜陸生來台就業挨轟　柯文哲喊「先算容量」：不會馬上門戶洞開

大陸官媒：「加快經濟恢復」是必須全力打好的硬仗

南台中家扶歲末送暖被！助貧困家庭生活品質　愛的禮物尚缺330份

調皮鳥鑽進包包頭「變活體髮簪」休眠　阿母傻眼：被扯了多根毛！

萬海「朗春輪」新船命名典禮　新訂造逾兩萬個貨櫃

開2億美元換柯當副手「掮客來自國民黨」？　中投否認卻曝光本名

蕭秉治點閱破2千萬！　點亮「10公尺高聖誕樹」同歡歌迷

曾引進溫娣漢堡聲名大噪　台中消失的百貨「1坪8萬沒人要」

台中吳寶春Oreo冰淇淋腸桿菌超標71倍　衛生局：現已停售

老公不爭氣還搞外遇！人妻衝公婆家發傳單　怒嗆：什麼樣的媽媽

2492.6萬！最貴電動車王「勞斯萊斯Spectre」抵台　已有富豪出手

賓士突急切遭後方騎士叭兩聲　球棒隊下車遇辣椒槍秒龜縮

政治熱門新聞

美麗島民調／賴蕭配36.3%維持領先　侯康配支持度31.0％緊追

京華城改建容積840%　許淑華：柯文哲圖利財團

賴蕭配穩贏了？　他揪民調疑點：為賴清德勝選埋下陰影

批柯文哲「不理性的人」　趙少康：黃珊珊靠柯吃香喝辣才有位置

侯友宜：這幾天有致電郭台銘　仍期待合作

蔡英文駁一黨獨大：選民腦筋很清楚

鍾小平爆：內參民調「一定投票」侯康贏賴蕭3%

柯文哲自爆「2億美金當副手」！吳子嘉驚爆2劇本

致敬葉元之看板「手繪趙少康」　蘇俊賓：超難畫！別把我送考紀會

誰開價2億美金要柯當副？　律師具狀告發

柯文哲2億美金爭議　蔡正元：沒幫助

驗收葉元之看板　趙少康：高空畫不容易！知道是我

趙少康昔籲「棍子不長眼」　綠：恐嚇老把戲

「賴蕭配」網路聲量慘跌至2.7萬則　TPOC數據：恐是同溫層自嗨

更多熱門

相關新聞

蕭美琴感謝駐處「有很多阿信」

蕭美琴感謝駐處「有很多阿信」

民進黨副總統參選人蕭美琴完成駐美代表交接工作後，今（29）已啟程返台，預計明（30）上午回到台灣。駐美代表處也透過臉書釋出蕭離任時致詞影片，蕭美琴感性地說，駐美代表處有很多「阿信」，也非常謝謝美方所有朋友，這段期間加倍疼惜台灣，也支持台灣。

賴侯衝破三成？柯：慎選可信民調

賴侯衝破三成？柯：慎選可信民調

侯陸生政策挨轟　柯喊「先算容量」

侯陸生政策挨轟　柯喊「先算容量」

張智倫脫口嗆：你沒資產不是中和人

張智倫脫口嗆：你沒資產不是中和人

藍綠緊咬2億騙子　柯：讓他們留在歷史

藍綠緊咬2億騙子　柯：讓他們留在歷史

關鍵字：

2024總統2024賴清德

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

20歲柯辰勳死前「身體突不穩」冒異狀！畫面被拍到

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

柯辰勳身亡礁溪長榮酒店回應了

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

最帥星2代邱以太「街邊口水交纏」熱吻低胸妹！

一堆人咳爆急問「是不是黴漿菌」？醫秒愣：4種人要小心

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面