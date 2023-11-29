快訊／核安、核廢料若解決　賴清德：台灣不會排斥科技帶來便利

▲民進黨總統參選人賴清德首度鬆口談核能議題。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受氣象達人彭啟明專訪，節目內容今（29）中午播出。針對彭啟明關注核能議題，賴清德首度明確表態說，如果未來科技進步到相當程度，可以解決安全、核廢料等問題，民眾又有共識，「台灣社會是一個進步的社會，是不會排斥科技所帶來的便利」。

賴清德近日接受網路直播節目「彭博士觀風向」專訪，完整節目內容今天播出。

彭啟明分享自己前往歐洲考察的經驗，指出在俄烏戰爭爆發後，歐洲在能源上遇到很大的壓力，因此在一定但書下將核能納入「永續活動分類標準」（EU taxonomy for sustainable activities），此外，美國正在試驗小型核能反應爐（SMR），什麼時候商轉不知道，倘若在2029年試驗成功，用個幾年後，台灣才可能會慢慢使用，所以他認為核能不是這次選舉重要議題。

對此，賴清德說，沒有錯，歐盟希望解決碳排的問題，還好2016年總統蔡英文上任後推動能源轉型，未來一定要確保穩定供電，同時推動多元的綠能，因為如果要達到2050年轉型目標，氫能源佔比至少須達13％。他說，綠能是一條永不後悔的路，但如果說未來科技進步到相當程度，可以解決安全、核廢料等問題，民眾又有共識，「台灣社會是一個進步的社會，是不會排斥科技所帶來的便利」。

彭啟明續指，他認為，儘管現階段不會缺電，但因應極端氣候，增強韌性很重要，因為電力除了要穩定，還要考慮環保與成本，很貴的電大家也沒辦法接受。賴清德說明，在講會不會缺電之前，他要先感謝台電員工，每次颱風、豪大雨造成電力中斷，台電都很快就搶修完畢。

賴清德說，對於會不會缺電的問題，台電有公布24小時即時發電量和用電量，可Google備轉容量率是多少，目前來說，穩定供電是沒有問題的，而為了確保穩定供電，除了開源還會節流，請大家放心，現在最重要的是發展再生能源，能夠符合歐盟的要求，這才是最重要的。

彭啟明補充，實際上，歐盟RE100也沒把核能算進去。賴清德表示，即便歐盟有把核能列入綠電（指永續活動分類標準），也有設立條件，台灣的核一、核二、核三、核四條件都不符合，更何況核能完全不符合RE100，核廢料也沒有辦法解決。他認為，科技進步的力量是無限的，若哪天沒有核廢料又安全，台灣社會不會排斥科技帶來的便利。

此外，賴清德向企業界喊話說，企業為台灣奮鬥這麼久，知道台灣能源結構，蔡英文上台前，台灣能源配比主要是燃煤、天然氣也不多，還好第一次能源轉型有做調整，否則再生能源佔比哪裡有辦法達到現在的10％？他說，請大家體諒，國際社會對淨零轉型有共識只不過是這幾年的事情，不只台灣，其他國家也面臨同樣問題。

賴清德承諾，若他未來領導國家，一定竭盡全力推動再生能源，其實國際社會也看到台灣的努力，例如他去歐洲商會、接見外國訪賓時，他們也誇獎台灣相當有企圖心，2050就要達到20％的目標；此外，除了政府部門，立法院也通過《氣候變遷因應法》，建立碳費、碳交易、碳盤查、碳權等機制，未來會跟國際接軌。