黃揚明分析民進黨戰法「誰高打誰」　示警藍營切忌別再犯1事

▲黃揚明示警藍營，別再犯5月下旬新北餵藥案的反應。（圖／記者林東良攝）

記者江采蓁／綜合報導

曠日累時的藍白合最終破局，國民黨總統候選人侯友宜找來中廣董事長趙少康擔任副手，話題不斷，連帶拉抬藍營聲勢，同時反映在近期多份民調，侯康配已躍居第二緊追賴蕭配。但媒體人黃揚明28日也分析民進黨戰法就是要分化藍白，誰高就打誰，藍營若再犯5月下旬新北餵藥案的反應，就會再被打趴。

黃揚明在節目《大新聞大爆卦》中指出，國民黨的基本盤大概能衝到500萬，民進黨不怕，因為民進黨認為自己能衝到600萬，但就是這100萬票的流動，這100萬票如果從在野陣營第三名流到第二名，就會造成民進黨的威脅。

因此，黃揚明分析，接下來兩三個禮拜，民進黨和趙少康對白營都會採取「和緩戰法」，因為大家都知道非綠的票要極大化才能打贏選戰，而民進黨現在的戰略就是分化藍白，「藍高就打藍、白高就打白。」他舉例，民進黨的官方臉書已經很久沒提到侯友宜了，昨天終於又把侯友宜搬上檯面罵，要開始打侯友宜了。

黃揚明也示警，當民進黨開始打侯友宜，藍營就要謹慎，他認為，有趙少康在，回應議題的速度應該會很快，但要切忌再犯5月下旬餵藥案的反應，國民黨會再被打趴。