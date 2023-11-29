賴蕭想請習近平吃台灣小吃　國台辦：奉勸「獨獨配」別自討沒趣

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

民進黨總統參選人賴清德日前表態希望與習主席見面吃飯，請吃蝦仁飯加全糖珍奶，近日副手蕭美琴被問及若習近平訪台，她會推薦很多好吃的台灣小吃和水果，對於賴蕭都想請習主席吃飯，大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日回應，奉勸「獨獨配」別再自討沒趣。

民進黨總統副手參選人蕭美琴近日接受年代新聞台節目「雅琴看世界」專訪，被詢問若習近平訪台會如何招待？蕭回應，會推薦很多好吃的台灣小吃和水果。

對此，陳斌華指出，「為了掩蓋台獨本質，蓄意編造一些話術，騙取選票，這種老把戲，路人皆知。奉勸『獨獨配』別自討沒趣。」

▲「賴蕭配」都想請習近平吃台灣小吃。（左圖／總統府提供／右圖／記者屠惠剛攝）

日前民進黨總統參選人賴清德日前接受專訪時透露，希望與大陸國家主席習近平見面吃飯，表達善意、兩岸和平發展共榮的立場，也會提供「待客套餐」蝦仁飯加全糖珍奶。

今年五月份，賴清德首次拋出想與習近平吃飯想法。當時，大陸外交部已不作評論回應。大陸國台辦發言人朱鳳蓮則表示，一個標榜自己是「務實台獨工作者」的人說出這種話不是很奇怪嗎？

朱鳳蓮也指出，賴清德「台獨本性不改，只靠變換說辭，想給自己披上那種善意的外衣，是欺騙不了世人的」。她指出，繼續頑固堅持台獨分裂立場，罔顧台灣民眾的願望和利益，最終只會把台灣推向險境；只有徹底的放棄台獨立場，才能維護台海地區的和平穩定。