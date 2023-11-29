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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌稱與蔡春綢不熟　時力嘆：「不問顏色、只問是非」已成過往

▲▼時代力量舉行「解密黑金候選人 揭露民眾黨不分區立委候選人恐淪為黑道代理人」記者會 余佳蒨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量舉行「解密黑金候選人 揭露民眾黨不分區立委候選人恐淪為黑道代理人」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量日前點名民眾黨不分區立委提名人蔡春綢胞弟蔡咏鍀曾涉入職棒簽賭案、暴力案件，而蔡春綢任職協會，收會費的就是蔡咏鍀的妻子，時力也喊話黃國昌表明立場，蔡揚言提告、黃則稱與蔡不熟，時力28日表示，黃過往高舉反黑金旗幟，面對同黨不分區納入黑金代理人，卻以「不熟、不認識」推託，對比過往堅稱「不問顏色，只問是非」，令人不勝唏噓。

時代力量日前揭露，蔡春綢胞弟蔡咏鍀是過往犯下賭博、傷害前科的北港朝天宮董事長、無黨籍雲林縣副議長。蔡咏鍀綽號「黑義」，根據媒體報導，他曾於2007年擔任北港鎮鎮民代表大會主席期間，曾涉入當年全國規模最大運動簽賭集團的不法業務，每日簽賭金破億，每月累計金額更高達30億；在2009年的職棒簽賭案之中，雲嘉地區的地下賭盤即是由「黑義」主導，並與惡名昭彰的蔡政宜「雨刷集團」合作。更曾涉入暴力事件，將被害者打得鼻青臉腫。

時力也揭露，蔡春綢任職的「中華陽光推展關懷協會」，其收受會費的就是蔡咏鍀的妻子，對於相關指控，黃國昌則回應，「我和蔡春綢不熟，反倒是蔡英文和蔡春綢的弟弟曾經同場造勢過」。蔡春綢則發聲明回應這是毀人清譽、不排除提告。

對此，時代力量發言人余佳蒨批評，自家候選人涉入黑金爭議，卻以「民進黨也有同台」作為反擊，這種「民進黨可以，為什麼民眾黨不行」的比爛邏輯，談何超越藍綠？過去痛批「雨刷」蔡政宜涉入職棒簽賭的黃國昌到哪裡去了？

余佳蒨質疑，黃國昌過往高舉反黑金旗幟，一再強調政治人物與黑金共舞，不分顏色都該遭到譴責，如今面對同黨不分區納入黑金代理人，卻以「不熟、不認識」推託，相較過往堅稱「不問顏色，只問是非」，兩相對比，令人不勝唏噓。

▲▼時代力量砲打民眾黨不分區。（圖／時代力量提供）
 

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