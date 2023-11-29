狗狗一起被擄走！　以色列少女「緊抱愛犬」平安獲釋畫面曝光

▲哈瑪斯釋放被擄為人質的米亞和她的愛犬貝拉。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯28日根據延長停火協議，釋放10名以色列人和兩名外國人，包含9名婦女和1名未成年少女。從曝光的畫面可以看到，現年17歲的米亞和媽媽、阿姨一起被釋放，而她手中還緊緊抱著一起被擄走的小狗貝拉（Bella）。

▲米亞正在和家人視訊報平安。（圖／路透）



根據BBC、法新社報導，米亞（Mia Leimberg）是28日獲釋最年輕的人質，她和59歲的母親萊姆博格（Gabriela Leimberg）、63歲的阿姨瑪曼（Clara Marman）一同獲釋，從曝光的畫面可以看到，米亞手中緊抱著一起被哈瑪斯擄走的愛犬貝拉，和母親一起打電話向其他家人報平安。

▲▼米亞獲釋時緊抱著愛犬貝拉。（圖／路透）



據了解，萊姆博格一家在1990年代從阿根廷移民以色列，全家住在耶路撒冷，10月7日當天萊姆博格正好帶著米亞去拜訪住在尼爾伊薩克村（Nir Yitzhak）的瑪曼，結果不幸遇到哈瑪斯襲擊，當時她們已躲進安全屋，並試圖用椅子擋住門，但依舊被哈瑪斯武裝分子闖入綁架到加薩。

不幸的是，瑪曼的伴侶哈爾（Luis Har）和哥哥費爾南多（Fernando Marman）依舊被扣留在加薩。

哈瑪斯自24日開始休戰以來，已釋放81名人質，包括60名以色列人和21名外國人，獲釋的以色列人都是婦孺，獲釋的外國人大多是泰國籍農場勞工。以色列則已釋放180名巴勒斯坦犯人。