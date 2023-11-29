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以哈停火第5天　哈瑪斯釋12人質、以色列釋30巴囚

▲巴勒斯坦囚犯獲以色列政府釋放。（圖／路透）

▲巴勒斯坦囚犯獲以色列政府釋放。（圖／路透）

文／中央社

以色列與哈瑪斯在加薩走廊的休戰進入第5天，以色列軍方表示，今天獲釋的12名人質，包括10名以色列人和兩名外國人，已返抵以色列。以色列監獄當局隨後也宣布，已釋放30名巴勒斯坦犯人。

法新社記者稍早看到哈瑪斯（Hamas）和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）戰士在鄰近埃及的加薩走廊南部城鎮拉法（Rafah）依據延長休戰協議條款，將人質交給紅十字會官員。

路透社報導，居中調解以哈休戰的卡達外交部發言人表示，今天獲釋的10名以色列人包括9名婦女和一名未成年。

▲▼以哈停火第5天，雙方互相釋放人質、囚犯。（圖／路透）

▲▼以色列喜迎人質歸來、家人團聚。（圖／路透）

▲▼以哈停火第5天，雙方互相釋放人質、囚犯。（圖／路透）

根據半官方組織「巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners' Club）」，今天獲釋的30名巴勒斯坦犯人包括15男15女。

哈瑪斯自24日開始休戰以來，已釋放81名人質，包括60名以色列人和21名外國人，獲釋的以色列人都是婦孺，獲釋的外國人大多是泰國籍農場勞工。以色列則已釋放180名巴勒斯坦犯人。

哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列南部。根據以國當局的數據，攻擊造成以國方面約1200人喪命，其中大多是平民，另有約240多人被押到加薩走廊作為人質。

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