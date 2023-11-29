　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運迎高峰　第1名「錢財天降」

4大星座在12月將受到幸運之神的眷顧。（示意圖／pixabay）

▲4大星座在12月將受到幸運之神的眷顧。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序即將邁入12月，也是2023年的最後一個月，運勢會如何發展呢？命理網站《靈匣網》即點名了4大星座，在12月將受到幸運之神的眷顧，可說是喜事連連，不僅在事業上能夠取得突破，財運方面也能獲得意外的收獲！

第四名《摩羯座》

[廣告]請繼續往下閱讀...

摩羯座12月在工作中，能夠承擔重任，為團隊帶來巨大的貢獻，不僅能夠得到同事的尊重和支援，還能夠在上級面前展現出自己的實力和能力，得到重要的機會和資源，為摩羯座的人帶來更多的財富和地位。

財運方面也有不少驚喜，會有額外的收入進帳，在這個月，摩羯座的人也感受到了幸運的眷顧，生活過得越來越美好。

摩羯座的身體健康狀況也會得到改善，他們能夠保持良好的作息習慣和精神狀態迎接未來的挑戰。

第三名《射手座》

射手座12月在工作和生活中都展現出了非凡的能力和魅力。工作中，射手座的人能夠迅速適應環境，與同事和上級建立良好的關系，同時也能在工作中表現出色，得到了很多重要的機會和資源，這些機會和資源為射手座的人帶來了更多的財富和地位。

財運方面也有不錯的收獲，投資的項目開始逐漸盈利，在這個月，射手座的人也感受到了成功的喜悅，離自己的目標越來越近。

同時，射手座的人在生活中也有很多意外的驚喜，比如突然收到一筆意外的獎金或者禮物等等，這些驚喜讓射手座的人感到非常幸福和滿足。

第二名《金牛座》

金牛座的人在12月的運勢也非常不錯，事業和財運都有穩定的增長。他們在工作中展現出了扎實的技能和卓越的能力，得到了很多重要的機會和資源，還有上級的信任和賞識。

財運方面也有不少驚喜，除了會有意外的收入進帳，在投資方面也有著穩健的眼光和敏銳的洞察力，能夠抓住機會獲得豐厚的回報。

第一名《獅子座》

獅子座的人在12月裡，事業和財運都達到了頂峰，可以說是喜事連連，雙響炮接連不斷。他們在工作中表現出色，得到了同事和上級的認可，還會有很多重要的機會和資源報到，為獅子座的人帶來了更多的財富和地位。

同時，財運方面也有很大的收獲，投資的項目有了豐厚的回報，且在生活中也有很多意外的驚喜，比如突然收到一筆意外的獎金或者禮物等等。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO
1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌　讓主子潔牙更簡單　限時↘$499
1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌　讓汪星人潔牙又除臭　限時↘$499
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」　限時↘$399

延伸閱讀
35歲聯誼都是牛鬼蛇神、人生失敗組？　過來人說出大實話：結婚後悔的更多
摩斯密碼？他買麵驚見「33個暗號」…菜單超複雜　網狠酸：就是奧客太多
第一次租房遇上房客0電費　他求問狀況「確定還活著？」

ET快訊
明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛
合併在即！台灣之星、亞太用戶權益一次看
楊敬敏桃色風波後首度上陣　國王球團親曝力挺回歸主因
ET專訪／「兩岸沒降溫、兵役1年夠嗎」　侯友宜：目前不會恢復
君悅原認賠一晚2、3千Bug價！部落客突收通知「訂單被取消」
姓名讀音「6中1」享88折　王品麻辣鍋吃到飽優惠連推58天
台灣憂媽祖、關公影響大選？　陸東山廟方：申請N次被無理由拒絕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

盤點！台中絕美聖誕樹　新光推海洋星願、大魯閣聯名「宇宙喵」

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運迎高峰　第1名「錢財天降」

公司規定送「8000元↑交換禮物」　最爛要請吃飯！網看傻：太狠了吧

車禍死亡65歲以上佔4成　交通部發行3萬本「銀髮族交安手冊」宣導

巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

稻價上漲引發農民搶種　農糧署示警：明年1期稻作恐生產過剩

和逸飯店‧台南西門館　飛天小女警25週年暖身慶

明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛

送弟媳二手「哺乳衣、束腹帶」被退貨！她氣罵：沒禮貌...網炸鍋

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲　母慟：死在酒店員工更衣室

真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

盤點！台中絕美聖誕樹　新光推海洋星願、大魯閣聯名「宇宙喵」

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運迎高峰　第1名「錢財天降」

公司規定送「8000元↑交換禮物」　最爛要請吃飯！網看傻：太狠了吧

車禍死亡65歲以上佔4成　交通部發行3萬本「銀髮族交安手冊」宣導

巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

稻價上漲引發農民搶種　農糧署示警：明年1期稻作恐生產過剩

和逸飯店‧台南西門館　飛天小女警25週年暖身慶

明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛

送弟媳二手「哺乳衣、束腹帶」被退貨！她氣罵：沒禮貌...網炸鍋

廖科溢當新手爸「拒生二胎」！　曝娶秦綾謙關鍵原因：觀念上很契合

柯辰勳脫口「最後一次」一語成讖　《紅人榜》好友嘆：玩笑開大了

以軍內部電郵曝！半年前就被警告哈瑪斯要攻以　當作「虛構」未重視

任天堂Switch 2光追性能比PS5還強　八卦瘋傳2024年3月亮相

MAMA／台下為她亮起粉紅色燈光　秀英想起「少時9年前」泛淚了

新北工廠火災後還被行竊！贓物藏車後廂還擁毒　巡警當場抓賊

戴資穎、黃路梓茵合組明星隊　Red Bull鬥拍2月3日開打

「一代巨星」湯蘭花72歲現況曝光！姪女高慧君讚：一切都宛若少女

卜蜂看今年營收獲利有望創高　明年營運看俏

搭「郵輪式列車」到花蓮星巴克追落羽松！跨年住5星度假村1人7千起

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

生活熱門新聞

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

黴漿菌難診斷！　醫揭「1症狀」懷疑線索

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR、疊字生物超Q

一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　成超夯職人

飛日本1599元！虎航促銷明10點開跑

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

日議員減肥大變身　差點無法入境台灣

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

赴日買UNIQLO超划算？　內行推1物：半價入手

更多熱門

相關新聞

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

康凱曾任北市電影電視演藝業職業工會的理事長，近日他在節目說，一名富商朋友砸千萬睡到女星，最後還結婚，但他在感情中沒安全感，所以到處打聽女方消息，不料，朋友一句話讓他綠光罩頂。

聖誕市集疑賣摻毒食品　9孩童吃巧克力瘋癲　

聖誕市集疑賣摻毒食品　9孩童吃巧克力瘋癲　

日澡堂推豚骨拉麵湯浴池　網不買單：噁心

日澡堂推豚骨拉麵湯浴池　網不買單：噁心

送弟媳二手「哺乳衣束腹帶」被退貨！她氣罵：沒禮貌

送弟媳二手「哺乳衣束腹帶」被退貨！她氣罵：沒禮貌

羽絨衣怎麼洗？專家曝正確清潔方式　3行為超NG

羽絨衣怎麼洗？專家曝正確清潔方式　3行為超NG

關鍵字：

靈匣網周刊王

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

20歲柯辰勳死前「身體突不穩」冒異狀！畫面被拍到

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳身亡礁溪長榮酒店回應了

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

跟阿姨大吵！男「持刀捅胸」奪命　呆坐一旁抽菸

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面