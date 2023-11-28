草屯稻草工藝文化節邁入第25年　90歲草鞋阿嬤秀手藝

▲草屯稻草工藝文化節日前登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯稻草工藝文化節邁入第25年，鎮公所指出，今年以「龍來稻熱鬧」為活動主題，結合草編匠師的巧思，揉合懷舊與創新，賦予稻草全新生命力，呈現出草屯稻草工藝文化之美及在地特色，歡迎民眾「龍來稻熱鬧（都來湊熱鬧）」。

「2023草屯稻草工藝文化節-龍來草屯稻熱鬧」開幕活動25日登場，縣長許淑華前往草屯鎮演藝中心與數千位親子一同感受稻草編織文化之美；開幕儀式由草屯鎮長簡景賢主持，立委馬文君，縣議員唐曉棻、李洲忠，及多位代表、里長都到場共襄盛舉。

今年的會場以傳統技法編織現代chill風的Q版奶瓶龍、咖啡龍及孵蛋龍等3件稻草萌龍作品，吸引許多親子前來拍照打卡，早期農村草樬、疊草垺造景也讓人懷舊；另有骨董版畫印製免費送、職人創意脆皮炒飯料理秀及百份免費品嚐活動也挑逗民眾味蕾。客製陶藝穀倉撲滿彩繪、卡哇伊貓咪銀行DIY、稻草風情畫寫生及飯糰造型比賽等親子主題活動，場面溫馨歡樂。

鎮公所表示，在活動中也透過草編匠師的巧藝，讓人在創新與懷舊交織出的場景中，彷彿穿越時空、看見草編的古往今來，還有90多歲的「草鞋阿嬤」也在現場指導製作即將失傳的打草鞋手工藝，非常難得一見。

許淑華說，稻草編織是早期庶民生活的一部分，其中打草鞋更是草屯歷史的一部分，也有了古地名「草鞋墩」的說法，草編更是草屯鎮在地獨門工藝文化，多年來在地方人士大力推動下，已蛻變為美麗的生活用品及工藝品，讓廢棄稻草呈現新的生命力，也點燃草編文化傳承薪火；鎮長簡景賢表示，草屯稻草工藝文化節並於民國88年開辦迄今，系列活動將延續至12月3日。