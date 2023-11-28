警廣DJ玩刮刮樂「以為中200萬」！興奮狂抖喊：林老師　糗樣全被錄

記者閔文昱／綜合報導

許多民眾都喜歡買刮刮樂試手氣，一賭成為百萬富翁的機會。警廣高雄分臺DJ楊淳近日前往友人的彩券行購買刮刮樂，結果誤以為自己中了200萬大獎，當場激動狂抖，還興奮大喊「林老師欸」，然而友人僅看了一眼就立馬澆冷水「這張中300」，讓他瞬間從天堂掉回凡間。

楊淳日前在IG分享這段搞笑畫面，他9日下午在友人的彩券行外獨自玩刮刮樂，期間還一邊自言自語「一條8萬，快點啦！9萬，最好是讓我中這一張」，接著他突然停下動作，並盯著手中的刮刮樂不可置信大喊「欸林老師欸！」以為自己中了200萬大獎。

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▲楊淳PO出自己「以為中200萬」糗樣。（圖／翻攝自楊淳IG，下同）

楊淳衝進彩券行後，馬上拿出刮刮樂給友人核對，還一邊嗨喊「真的啦！真的！」不料友人看了一眼後，卻只淡淡回了句「三的英文『刮出代碼Thr中300』」，讓楊淳頓時被從天堂打回凡間。友人在一旁還不忘嘲諷「我覺得好好笑喔，你剛剛在抖，今天真的太精采了！太經典了楊淳！」

楊淳當下似乎一度不死心，再次詢問「多少錢啊？」結果友人馬上回「300啊！」讓2人當場笑翻。楊淳也說道，真的以為自己中了200萬大獎，「我還想說把工作辭掉耶！」搞笑一幕，全被一旁監視器給拍下。

楊淳事後也在IG中感嘆，很開心跟朋友一起做了一個200萬的夢，「多虧麻吉店裡裝了好多監視器，才能徹底的把我荒唐的一面記錄下來。」貼文一出，馬上釣出不少網友笑稱「哈哈哈，值得紀錄的一刻，有夢最美」、「太好笑了！好寫實的畫面」、「事實證明中大獎真的會喪失語言能力」、「太可愛了啦」。