趙少康搶攻年輕選票！開放5學校邀演講　「隨便問我絕不迴避」

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選「三腳督」局勢底定，總統參選人登記後也有多份民調公布，但不少民調顯示，國民黨候選人侯友宜在40歲以下選民支持度仍居於劣勢。國民黨副總統候選人趙少康今（28）日下午舉行記者會，為爭取年輕選票，特別宣布開放五間學校邀請自己去演講，讓年輕朋友隨便問，就是想知道年輕人想什麼。

▲趙少康宣布開放5學校邀演講，讓學生隨便問。（圖／記者許靖騏攝）

《蓋洛普》今日公布最新民調顯示，民進黨「賴蕭配」為31.01%排第一、「侯康配」30.94%緊追其後、民眾黨「柯盈配」僅僅只有18.12%，跌破2成線，另「不去投票」占4.74%、「尚未決定」占12.27%、「不知道／拒答」占2.93％。

針對多家民調顯示國民黨支持度呈上升趨勢，趙少康表示，不只藍軍回來了，中間選民也會看情勢，很多失望的、觀望的以及不表態的人回來了，他認為這些都是好現象，「比我預期的快，顯然人心思變」。

不過，分析近期的民調，趙少康也發現「侯康配」在年輕人的支持度太低，要努力的空間很大，他更透露，曾打電話訂餐廳，當他報出名字，店家仍問哪個趙、哪個少、哪個康？顯然要努力的空間很大。

因此趙少康特別宣布，為爭取年輕選票，宣布開放五間學校邀請他去演講，讓年輕朋友隨便問，知道年輕人想什麼，而且葷素不避，什麼問題都不避，「年輕朋友隨便問，我不會像民進黨總統候選人賴清德接受提問，還反要學生舉個例子！」