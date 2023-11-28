8歲小弟染肺炎黴漿菌後突尿床　檢查竟是「腦中風」手術取血栓

▲ 檢查結果。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸呼吸道感染疫情持續蔓延，江蘇南通一名8歲男孩日前感染黴漿菌肺炎後，出現尿床、言語障礙等情況，最終被確診為腦中風，經由手術取出了較大血栓塊，所幸最終病情逐漸好轉，目前轉到康復科進一步治療。

綜合陸媒報導，8歲的樂樂（化名）日前出現咳嗽、高燒症狀，經檢查發現，不僅患有右肺下葉肺炎，還出現了肺實變和黴漿菌感染。此外，凝血檢查的結果顯示，樂樂的D二聚體水平（ D-D雙合試驗，D-Dimer）異常高，這表明可能不僅僅是單純的肺炎，還可能出現血栓形成的情況。

醫生透過檢查排除了肺栓塞和下肢血栓的可能，接著對樂樂進行抗凝預防治療，和準備進行肺泡灌洗。然而樂樂在凌晨時分尿床了，這引起值班護士警覺，評估發現他出現右眼凝視、右側肢體偏癱以及言語障礙的症狀。

經過頭顱磁共振檢查，樂樂的腦幹和右側小腦發生了急性中風。專家醫生組經過評估，建議進行取栓開通血管治療，在與家屬溝通後，立即開始了腦血管造影及取栓手術，並成功取出較大的血栓塊。

經過救治，樂樂的病情逐漸好轉，最近已經轉到康復科進行進一步的治療。

▼ 大陸醫院呼吸道感染疫情嚴重，圖為北京一家醫院急診室人山人海的情況。（圖／小紅書）