陸男「5種病毒全中」包括黴漿菌　PO檢查單自嘲：五毒教主

▲黑龍江一名男子在抖音PO出自己的檢查單。（圖／翻攝自抖音）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸呼吸道傳染病爆發，繼杭州3歲女童5種呼吸道病毒全中後，黑龍江也有一名男子PO出檢驗報告，顯示自己感染了5種病毒，分別為A型流感、肺炎黴漿菌、呼吸道合胞病毒、腺病毒及柯薩奇病毒（克沙奇病毒）。

該名黑龍江男子在抖音分享化驗單稱，「（這家醫院）能檢查的就8種病毒，（我）感染了5種。在整個醫院都是相當炸裂的存在了，醫院都得天天回訪，問我還在不在。」

畫面顯示，男子在中國人民解放軍聯勤保障部隊第九六一醫院（第二〇三醫院）接受檢查，申請時間為11月22日。他將自己的網名加上「新晉毒王」、「五毒教主」字樣。

該男子之後再發文，梳理了自己的症狀，第1-2天喉嚨痛、輕微咳嗽；第3天檢檢查確診5種病毒合併感染，下午發燒40度，全身酸痛，服藥後退燒；第4天打噴嚏、流鼻涕，不打少不難受，夜晚心跳較快，為89次/分鐘。

據男子PO圖，他第5天早上心跳依舊很快，咳嗽加重，接受CT、心電圖檢查一切正常；第6天咳嗽咳痰，無其他症狀；第7天，已經好了。

無獨有偶，該男子不是第一個「五毒全中」的病患，浙江杭州一名3歲女童反覆高燒數日，日前前往醫院就診時才陸續檢出5種呼吸道病毒全中，分別是呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腺病毒、支原體、流感嗜血桿菌。

杭州市第一人民醫院兒科主任蔣春明指出，一般情況下，孩子感染一種病原較常見，還有一些孩子會感染兩種病原，甚至多種病原的疊加感染，機率比較小，「孩子一旦出現多種病原混合感染的情況，病情往往比較重，家長一定要帶著孩子及時就醫。」

大陸網路上也出現「黴漿菌肺炎是新冠的變異」的傳聞。對此，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉說明，人類在20世紀初就發現黴漿菌這種微生物，20世紀末期確定它是一種病原體，而新冠病毒在2019年末才被大家知曉，因此兩者毫無關係。