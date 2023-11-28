暗指郭台銘開2億美元要柯當副手　趙少康：誰最有能力你猜不到？

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲昨接受專訪時稱有人要花2億美元要求他擔任副手，國民黨副總統候選人趙少康則表示，「大概猜到了」，不過，今（28）再被問到此事則改口說不知道，至少國民黨總統候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫拿不出來，國民黨一窮二白。趙少康下午再被問及此事，呼籲柯別再故弄玄虛，並認為若是國內的候選人，當然可以猜得出誰有錢可以這樣做，「問我這四個參選人誰有這能力，你猜不到嗎？」

▲趙少康時事回應。（圖／記者許靖騏攝）

趙少康今下午舉行記者會，坦言國民黨在年輕族群方面的支持度待加強，更自嘲自己知名度不夠，連訂餐廳說他是趙少康，對方還會問是哪個趙、哪個康。

趙少康特別宣布，為爭取年輕選票，宣布開放五間學校邀請他去演講，讓年輕朋友隨便問，知道年輕人想什麼，而且葷素不避，什麼問題都不避，年輕朋友隨便問，不會像民進黨總統候選人賴清德接受提問，反要學生舉個例子。

至於民調趨勢，趙少康說，大家常說正藍軍回來，「但我什麼時候變正藍軍，我在國民黨內是最自由派的，立法院內最前進、最改革的都是我提出來的！」如果分本土藍、戰鬥藍、基層藍等，到底多少藍？趙少康認為，民調上揚的原因很多，如失望的回來了或是觀望的覺得有機會而回來，都是好現象，比預期還快，現在看起來速度快，就代表人心思變了。

趙少康也喊話年輕人，不能只憑感覺或是覺得柯文哲好好笑就要投，不應該是一個投票的態度。

至於柯文哲昨接受訪問稱有人要給他2億要他當副手一事，趙少康還是要柯本人自己講清楚，並認為若是國內的候選人，當然可以猜得出誰有錢可以這樣做，但若不是國內的候選人，牽涉到海外的人，就範圍太大不知道了，「問我這四個參選人誰有這能力，你猜不到嗎？」、「柯文哲你不是講話都很直白嗎？那就直接講啊！」

被暗指可能就是鴻海創辦人郭台銘，郭辦發言人黃士修則回應，「絕對不是」。