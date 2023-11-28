國際身心障礙者日　虎頭埤為身心障礙者免費提供100杯東山咖啡

▲虎頭埤風景區於12/3當日，憑身心礙障手冊可至吊橋咖啡屋免費兌換熱咖啡一杯，每張手冊限換一杯，共100杯換完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聯合國大會於1992年宣告每年的12月3日為「國際身心障礙者日」，希望各國一同來討論身心障礙的問題，宣導屬於身心障礙者的權益和措施，虎頭埤風景區於12/3當日，憑身心礙障手冊可至吊橋咖啡屋免費兌換熱咖啡一杯，每張手冊限換一杯，共100杯換完為止。

市長黃偉哲表示，台南市府重視弱勢族群，致力改善各項無障礙環境相關措施，推動有身心障礙者輔具資源中心、提供居家餐食、臨時暨短期照顧、免費出入公民營風景區、康樂場所、文教設施、心智障礙者社區居住、復康巴士交通、身障家庭托顧、自立生活支持、緊急救援連線、身障課後照顧、家庭照顧者支持等服務和社區關懷據點、房屋利息與租屋補助、停車位等補助措施，讓身心障礙者都能有最適合居住的環境。

觀光旅遊局局長林國華表示，虎頭埤吊橋咖啡屋販賣的東山咖啡，種植在東山175咖啡公路上，海拔5百公尺至8百公尺之間日夜溫差大，不僅有臨近的曾文水庫、烏山頭水庫及白河水庫可調節濕度，且又採半日照有機栽培管理，所產出的咖啡味道具有獨特的香氣及滑順的口感，配合國際身障日，讓身心障礙朋友在享受醇香的道地東山咖啡之餘，又可欣賞水域風光。

虎頭埤風景區針對身心障礙者福利措施，憑證享身心障礙者及1名照護者免費入園，藉此傳達身心障礙者權利的精神與價值，創造共融無礙的環境。詳細內容請見虎頭埤風景區官網https://htp.tainan.gov.tw/