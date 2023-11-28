　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

國際身心障礙者日　虎頭埤為身心障礙者免費提供100杯東山咖啡

▲虎頭埤風景區於12/3當日，憑身心礙障手冊可至吊橋咖啡屋免費兌換熱咖啡一杯，每張手冊限換一杯，共100杯換完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲虎頭埤風景區於12/3當日，憑身心礙障手冊可至吊橋咖啡屋免費兌換熱咖啡一杯，每張手冊限換一杯，共100杯換完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聯合國大會於1992年宣告每年的12月3日為「國際身心障礙者日」，希望各國一同來討論身心障礙的問題，宣導屬於身心障礙者的權益和措施，虎頭埤風景區於12/3當日，憑身心礙障手冊可至吊橋咖啡屋免費兌換熱咖啡一杯，每張手冊限換一杯，共100杯換完為止。

▲虎頭埤風景區於12/3當日，憑身心礙障手冊可至吊橋咖啡屋免費兌換熱咖啡一杯，每張手冊限換一杯，共100杯換完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市府重視弱勢族群，致力改善各項無障礙環境相關措施，推動有身心障礙者輔具資源中心、提供居家餐食、臨時暨短期照顧、免費出入公民營風景區、康樂場所、文教設施、心智障礙者社區居住、復康巴士交通、身障家庭托顧、自立生活支持、緊急救援連線、身障課後照顧、家庭照顧者支持等服務和社區關懷據點、房屋利息與租屋補助、停車位等補助措施，讓身心障礙者都能有最適合居住的環境。

▲虎頭埤風景區於12/3當日，憑身心礙障手冊可至吊橋咖啡屋免費兌換熱咖啡一杯，每張手冊限換一杯，共100杯換完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局局長林國華表示，虎頭埤吊橋咖啡屋販賣的東山咖啡，種植在東山175咖啡公路上，海拔5百公尺至8百公尺之間日夜溫差大，不僅有臨近的曾文水庫、烏山頭水庫及白河水庫可調節濕度，且又採半日照有機栽培管理，所產出的咖啡味道具有獨特的香氣及滑順的口感，配合國際身障日，讓身心障礙朋友在享受醇香的道地東山咖啡之餘，又可欣賞水域風光。

▲虎頭埤風景區於12/3當日，憑身心礙障手冊可至吊橋咖啡屋免費兌換熱咖啡一杯，每張手冊限換一杯，共100杯換完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

虎頭埤風景區針對身心障礙者福利措施，憑證享身心障礙者及1名照護者免費入園，藉此傳達身心障礙者權利的精神與價值，創造共融無礙的環境。詳細內容請見虎頭埤風景區官網https://htp.tainan.gov.tw/

ET快訊
米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病
待機電器默默吃掉你的錢！這產品「有關等於沒關」　比冷氣還耗電
林志玲PO金馬合照「裁掉兩邊來賓」！　急道歉
快訊／幼犬慘遭路殺　兇手抓到了！
大巨蛋亞錦賽中韓戰　取消現場購票
中國「螺螄粉」網購都違法！北市衛生局要抓了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

桃市上週增加2流感併發重症　衛生局籲盡速施打疫苗防止重症

業者承租學產地竟擬蓋宮廟　南投縣府：教育部終止租約就撤照

下戰帖邀辯論卻被指抹黑　姚正玉酸陳亭妃畏戰

勞動力發展署「缺工就業獎勵」　助民眾重返職場再領獎勵金

水上鄉路燈活動　認養十盞燈送保溫野餐籃

嘉義大林慈濟持續改善競賽　「品質+精實」主題參賽奪六大獎

政壇盛傳他將回國民黨　謝典林：侯康勝選也不會回

旅外鄉親回鄉送愛！　雲林土庫啟用專車助長者就醫

國際身心障礙者日　虎頭埤為身心障礙者免費提供100杯東山咖啡

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

桃市上週增加2流感併發重症　衛生局籲盡速施打疫苗防止重症

業者承租學產地竟擬蓋宮廟　南投縣府：教育部終止租約就撤照

下戰帖邀辯論卻被指抹黑　姚正玉酸陳亭妃畏戰

勞動力發展署「缺工就業獎勵」　助民眾重返職場再領獎勵金

水上鄉路燈活動　認養十盞燈送保溫野餐籃

嘉義大林慈濟持續改善競賽　「品質+精實」主題參賽奪六大獎

政壇盛傳他將回國民黨　謝典林：侯康勝選也不會回

旅外鄉親回鄉送愛！　雲林土庫啟用專車助長者就醫

國際身心障礙者日　虎頭埤為身心障礙者免費提供100杯東山咖啡

寇乃馨素顏沒被認出　路人以為「黃國倫帶小三」使眼色：有秘密齁

最高檢察署攜手台啤籃球隊　共同維護台灣籃球運動發展

米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病：噁心想吐

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

誰給2億元美金要柯文哲當副手？　侯友宜：去問民眾黨吧！

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

MAMA／《Smoke》原唱合作《SWF 2》舞台掀高潮！秒被李泳知吐槽：沒揪

周榆修再提君悅「唸簡訊」　侯友宜反問：不是兄弟登山各自努力嗎？

朴恩斌《無人島的Diva》波浪捲太溫柔！造型變化史根本髮型百科全書

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

桃園資源回收場晚間大火 火場全面燃燒正全力灌救中

駕車這燈號不閃罰1200元

姚正玉單挑陳亭妃下戰帖邀辯論

政壇盛傳他將回國民黨　謝典林否認

車隊掃街未掛車牌挨轟　蔡培慧：願受罰

防風林驚見野狗啃屍　他遭連開2槍穿胸慘死

買機車給16歲少年友人騎卻自摔身亡判賠56萬

失智男走失4天警果園尋獲送醫

台南自來水管遭挖破　700戶停水搶修近6小時

鎮瀾宮東港平安祈福遶境　東港交通管制看這裡

屏東縣今年檢舉交通違規8.7萬件　5大項目出爐

蔡培慧控贈廚餘桶涉賄　游顥團斥垃圾選舉手法

李全教公布第一支CF廣告

台南楠西區灌溉服務來了！

更多熱門

相關新聞

咖啡教父來台經驗交流　盼像鳥龍茶代代相傳

咖啡教父來台經驗交流　盼像鳥龍茶代代相傳

巴拿馬咖啡教父Graciano Cruz葛拉西阿諾 克魯茲，以及花蓮黑沃咖啡創辦人林佩霓、董事長黃朝權、杯測師暨後製處理加工技師黃心姷，26日下午在「洄嵐咖詮釋咖啡研究所」進行一場巴拿馬藝妓咖啡分享會。與會嘉賓除了縣府相關單位及在地咖啡農、咖啡產業及食品業者參與。

台南東山咖啡節登場

台南東山咖啡節登場

Franke再推新作！Mytico系列「效率品質兼具」

Franke再推新作！Mytico系列「效率品質兼具」

周末衝了！大港盃咖啡嘉年華　現煮免費喝到飽

周末衝了！大港盃咖啡嘉年華　現煮免費喝到飽

超商限時3天5大夯品買1送1！

超商限時3天5大夯品買1送1！

關鍵字：

身心障礙虎頭埤東山咖啡

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

阿本頭痛驚罹腦瘤…醫宣判「非死即殘」！

獨家／「破億神曲女團」aespa被爆來台唱尾牙！員工：好爽，看免費

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

爽中500元載具獎　隔天開APP「500元沒了」

洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

邰智源「按時送名牌」！

「長榮正妹機師」起底是AKB48台灣研究生

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面