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巴拿馬咖啡教父來台交流！分享生產到行銷　盼像鳥龍茶代代相傳

▲巴拿馬咖啡教父Graciano Cruz來台與花蓮農友、業者經驗交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

巴拿馬咖啡教父Graciano Cruz（前排左二）來台與花蓮農友、業者經驗交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

巴拿馬咖啡教父Graciano Cruz葛拉西阿諾 克魯茲，以及花蓮黑沃咖啡創辦人林佩霓、董事長黃朝權、杯測師暨後製處理加工技師黃心姷，26日下午在「洄嵐咖詮釋咖啡研究所」進行一場巴拿馬藝妓咖啡分享會。與會嘉賓除了縣府相關單位及在地咖啡農、咖啡產業及食品業者參與。

花蓮縣長徐榛蔚表示，以去年底統計數字來看，花蓮縣種植咖啡面積超過70公頃，是全台第六大的咖啡種植縣市，近年花蓮縣政府持續舉辦精品咖啡評鑑，同時辦理產業升級輔導課程和田間管理活動，日前更帶著農友北上參加2023台灣國際咖啡展，從生產面到行銷面，以實際行動給予在地咖啡農友支持。而在植物疫病防治上，花蓮縣政府主動針對「咖啡果小蠹」協助農友進行防治作業，補助農友誘捕器防治咖啡果小蠹，農友如果發現園區內有咖啡果小蠹的蹤跡時，請通報所屬輔導單位（農會、公所、合作社），隨時觀察田區加強管理，以控管風險。

▲巴拿馬咖啡教父Graciano Cruz來台與花蓮農友、業者經驗交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼葛拉西阿諾介紹他在巴拿馬的咖啡莊園，也分享他三十年來所累積的經驗。

徐榛蔚說，感謝農友們和花蓮縣政府一起努力、不斷精進，在農業部茶及飲料作物改良場創設的咖啡評鑑制度首度舉行的二0二三台灣咖啡分類分級示範賽，多位農友獲得佳績，讓花蓮咖啡耀眼全台！也感謝「洄瀾咖詮釋咖啡研究所」為獲獎農友們辦理咖啡分享會，讓與會者互相交流之際，也讓更多人知道花蓮精品咖啡的絕佳風味。

▲巴拿馬咖啡教父Graciano Cruz來台與花蓮農友、業者經驗交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在「洄瀾咖詮釋咖啡研究所」的邀請下，Graciano Cruz葛拉西阿諾 克魯茲特別在26日下午進行了咖啡分享會。來自巴拿馬一個小鎮「波奎特」的葛拉西阿諾，說到自己就是咖啡農，他的家鄉也是世界知名的咖啡產區，本身也經常與產區內的其他咖啡農交流，長期下來彼此建立如同家人般的友誼，分享心得也彼此激勵，共同朝向技術和品質提升的目標前進。說到台灣，葛拉西阿諾每年都蒞臨台灣咖啡展，對花蓮親山近海的環境也相當讚賞，認為花蓮有一股磁吸作用，這次與花蓮的咖啡農交流也感到非常開心。

葛拉西阿諾非常詳細地介紹他在巴拿馬的咖啡莊園，也分享他三十年來所累積的咖啡種植、田間管理與後製經驗，也期許未來能為花蓮貢獻他的所長。此外，葛拉西阿諾也大力推崇台灣的烏龍茶產業，期許精品咖啡產業的品質和傳承，也能像台灣的烏龍茶一樣代代相傳。

會後，葛拉西阿諾也接受在場花蓮咖啡農的提問，分享會也在熱絡的交流氣氛中圓滿結束。

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