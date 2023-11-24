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商用咖啡機怎麼選？FRANKE大使來台見證「Mytico效率爆棚」維持品質還能節省成本

▲▼(業配)FRANKE咖啡機新聞置入。（圖／記者李毓康攝）

▲瑞士FRANKE咖啡系統品牌帶著全新Mytico系列來台參加「2023台灣國際咖啡展」，全球品牌大使Wojciech Tysler（左）與FRANKE咖啡系統亞太區副總裁Stefan Niederberger（右）也現身會場。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

台灣咖啡市場驚人，根據國際咖啡組織（ICO）的資料統計，台灣人一年可以喝掉28.5億杯咖啡，平均每人喝約200杯，黑金魅力難擋，開一間咖啡店也成為許多台灣創業者的夢想！但開一間咖啡店店租與裝潢所費不貲，更別提持續營運下去的設備與人力，在國外頗負盛名的Wojciech Tysler，不只是知名的Barista培訓師，2021年曾闖進SCA世界咖啡師錦標賽決賽，2022年起也擔任知名瑞士FRANKE咖啡系統的全球品牌大使。近日他特別來台參加「2023台灣國際咖啡展」，與FRANKE咖啡系統亞太區副總裁Stefan Niederberger一同受訪，以自身經驗暢談FRANKE如何幫助咖啡業者更有效率的經營咖啡廳。

疫情過後，客人期待的「咖啡體驗」悄悄轉變
人與人的交流更顯重要與珍貴
曾在飯店、咖啡廳擔任咖啡師與Barista培訓師的FRANKE全球品牌大使Wojciech Tysler認為，「對於獨立咖啡店來說，咖啡師與客人之間的情感交流其實也很重要！」疫情後他也發現，客人更渴求能在享用咖啡的同時，從咖啡師口中同步得到一些咖啡知識。「但在傳統的咖啡館內，要做好一杯咖啡往往需要使用不同設備，如果咖啡師都只是在埋頭製作飲品，沒有時間能抬起頭和客人打聲招呼、聊聊今天選用的豆子與風味，真的非常可惜！」

獨立咖啡店的獨特性在於小店營造的溫馨、無距離感，但同樣重視咖啡品飲體驗的Wojciech Tysler也認為，「無論是獨立咖啡店或是連鎖咖啡店，都有追求品質穩定的目標，這對於人力成本的控管，以及客人滿意度、回訪率的維持，也相當關鍵！」他暖笑道，「這就是FRANKE之所以持續創新，希望為全球咖啡店經營者解決問題的原因。」此次在台灣全新推出的Mytico全自動義式咖啡機，即是FRANKE希望能針對普遍的人力問題、簡化流程、品質穩定以及維繫客戶等需求，推出的解決方案。

把繁瑣的作業流程交給Mytico
爆棚效率為老闆、員工、顧客創造三贏的幸福時光
來自瑞士的FRANKE，旗下除了咖啡設備，另有餐飲設備、家用設備等事業體，FRANKE咖啡系統亞太區副總裁Stefan Niederberger對於品牌抱持自信地表示，「FRANKE專注的點在於創新以及品質的維持，當然我們也很看重客戶長期的滿意度。」經過這幾年從歐美市場到亞洲市場的觀察，Stefan Niederberger認為如今無論連鎖或獨立的咖啡店，販賣的不只是咖啡本身，更是咖啡賦予的質感品味以及生活風格。「那麼，藉由解決普遍咖啡館經營的痛點，我們是不是能從簡化流程、增加多元品項等目標，讓整體的咖啡文化更加提升？」基於這樣的理念，FRANKE咖啡系統從蒸汽棒的定溫設計、螢幕按鍵系統再到創新專利技術iQFlow™，皆為咖啡機市場帶來革命性的開端。全新Mytico系列機型更具備以下多種亮點：

▲▼(業配)FRANKE咖啡機新聞置入。（圖／記者李毓康攝）

▲FRANKE咖啡系統亞太區副總裁Stefan Niederberger在訪談中謙虛道，引領全球咖啡設備趨勢的FRANKE並未想打造什麼咖啡文化，「我們所做的一切，其實是希望展現對於全球各地不同咖啡文化的支持！」

亮點1／滿足每位咖啡師不同習慣與個別指令
無論是一杯義式咖啡或是加奶的拿鐵，咖啡從磨豆開始就要經過不同的繁瑣流程。然而Wojciech Tysler興奮地表示，Mytico 系列可選配4個磨豆機，意即最多可以供應4種不同豆子的風味，同一時間最多更能做4杯不一樣的飲品。此外，咖啡機也搭載4個沸水系統，咖啡師只要在螢幕上動手設定，就能針對不同的豆子特性設定溫度。搭配系統的「排隊順序設定」，手上這一杯美式做完，機器也可以立刻進行下一杯的拿鐵製作，相當節省時間。

▲▼(業配)FRANKE咖啡機新聞置入。（圖／記者李毓康攝）

▲Wojciech Tysler也相當喜歡螢幕下方的把手，這個設計是「給咖啡師的快捷鍵」，在設定中可以依據咖啡師的使用習慣預設想要的功能，讓製作飲品的過程更加順手。

亮點2／操作簡單，節省咖啡師訓練成本
「傳統自動咖啡機的出水水量、流速、溫度等配方，往往需要咖啡師親自設計。過去對於連鎖店來說，可能改了配方，就要安排工程師前往各地分店為咖啡機做校正，但Mytico 系列的優勢在於有互聯網IoT功能，透過中央電腦統一的參數調整設定，不需要請工程師到各個點手動調整，即可讓所有門市的咖啡機在線上同時更新，確保客人不論在哪，都能喝到令他們感到安心、有歸屬感的咖啡飲品！」

Wojciech Tysler認為，透過Mytico 系列簡化作業流程以及直覺好操作的效率提升，同步也能解決全球咖啡市場面臨的人力簡化、咖啡師培訓不足等問題。

▲▼(業配)FRANKE咖啡機新聞置入。（圖／記者李毓康攝）

▲清晰且便捷的螢幕，讓咖啡師動動手指就能簡易進入製作流程。

亮點3／強調能帶來穩定品質的專利技術iQFlow™
當今咖啡師培訓不足的現況，其實也讓許多咖啡店經營者面臨品質不穩定的風險，為此，Wojciech Tysler相當推崇FRANKE咖啡系統的創新專利技術iQFlow™。「咖啡師都知道，環境中有各種原因影響豆子風味，例如當天天氣比較潮濕、溫度驟降，但iQFlow™能偵測到咖啡粉的狀態，進而自動調整水流大小和萃取時間，讓每一杯咖啡的品質都能維持一致性。」Wojciech Tysler強調，Mytico 系列的校正技術是針對「每一杯」品項做調整，力求萃取出來的每一滴咖啡，都能喚醒每一位顧客對於香醇口感的期待，這也是FRANKE優於目前市場其他品牌的關鍵。

亮點4／把省下來的時間，做其他更重要的事！
訪談過程中，開朗的Wojciech Tysler不斷重申，「把省下來的時間，做其他更重要的事！」對他來說，無論咖啡店規模大小，創立的初衷絕不只是希望能將好喝的咖啡遞到每位客人的手上，更期待能將他們對於咖啡的知識與熱情與客人分享。「那麼為何不讓這些繁瑣的流程，交給專業的咖啡機來處理？」

為了達成這樣的理想，Mytico系列在設計上也明顯降低機器高度，目的就在於希望能讓咖啡師在簡便操作的過程中，可以直接與等待咖啡的顧客多點互動，例如向他們介紹今天豆子的風味，之所以選擇這支豆子的原因，讓客人在啜飲咖啡時能有更不一樣的想法與體驗！

▲▼(業配)FRANKE咖啡機新聞置入。（圖／記者李毓康攝）

▲▼機型設計可讓兩位咖啡師同時製作飲品的Mytico系列，其簡化流程與節省人力的優勢，於剛落幕的「2023台灣國際咖啡展」吸引不少經營者詢問關注。

▲▼(業配)FRANKE咖啡機新聞置入。（圖／記者李毓康攝）

注意到咖啡文化在亞洲市場蓬勃發展的FRANKE，期待透過來台參展，不僅能為亞洲經營者帶來創新的使用體驗，也希望能一併將專屬於亞洲市場的需求帶回瑞士研發改善！此次於「2023台灣國際咖啡展」現身的全新Mytico系列，其義大利簡約設計的機身、能融入任何裝潢風格的造型，讓許多路過的經營者與民眾都屏息駐足！全系列更提供5種顏色，讓每位咖啡館業主都能依據店內色調與風格選購。

現在也可透過總代理商以及全台經銷據點
了解更多Mytico系列的全面資訊 Mytico.coffee.franke

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