台南東山咖啡節登場　黃偉哲：品嚐東山啡你莫屬

▲2023東山咖啡節26日，在東山區農會廣場開幕，市長黃偉哲邀請各地民眾一同來東山175咖啡公路悠遊東山美景，品嘗香醇東山咖啡、酸甜多汁的青皮椪柑和在地美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



2023東山咖啡節26日，在東山區農會廣場開幕，台南市長黃偉哲表示，東山為台灣咖啡主要產地之一，現正值咖啡產期，品味咖啡最好的季節，邀請各地民眾一同來東山175咖啡公路悠遊，搭配東山美景，品嘗香醇的東山咖啡、酸甜多汁的青皮椪柑和在地美食。



農業局長李建裕表示，臺南市咖啡種植面積為近59公頃，其中東山為主要產區，面積達53公頃。為積極推動宣傳東山區175公路沿線的咖啡休閒產業，台南市積極輔導東山175休閒農業區設置，已於今年度經農業部審查同意設置，未來將持續輔導東山175休閒農業區休閒農業的發展，讓更多人看見東山的美。另為行銷東山咖啡，除辦理推廣活動外，市府也自102年起辦理台南市咖啡評鑑，將評鑑優勝咖啡豆送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI），爭取世界級認證。本年度計有大鋤花間咖啡生態農場、村長天池咖啡、瑞亦思咖啡、馨發咖啡鄉、高峰咖啡園、御香咖啡園、東之選咖啡園、十萬咖啡及崁頭山咖啡館等9家業者10組咖啡豆經美國CQI評測認證80分以上精品級咖啡，其中大鋤花間咖啡生態農場獲得美國CQI評測85.58分的好成績。未來農業局將持續與在地公所、農會及產業團體合作，透過輔導與推廣，提升台南市咖啡品質及品牌能見度。





農業局表示，活動開幕當天不僅有CQI精品級咖啡認證與年度傑出農友頒獎，並安排青農家政四健聯合成果展、音樂表演、胖卡餐車、限量手作體驗及農特產品市集等活動，活動現場農特產品市集除展售咖啡相關產品外，亦有在地當季青皮椪柑、柳丁及農產品展售，此外凡於東山咖啡文化館消費滿399元並購買咖啡一杯即可獲得限量兔年咖啡紀念杯。活動現場更特別邀請多位老師，安排限量手作體驗，例如咖啡渣蚊香，將農廢再生利用，響應循環農業及永續發展。歡迎民眾在咖啡飄香的季節，來東山來一場視覺與味覺的輕旅行。