歡迎林昶佐！　林飛帆：若我4年前沒加入民進黨，現在也會加入

▲林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

無黨籍立委林昶佐27日宣布，已正式遞件加入民進黨，引來各界關注。民進黨副秘書長林飛帆表示歡迎，並談到自己加入民進黨的原因，強調「如果四年前我沒有加入民進黨，現在，我也會毅然決然加入這個政黨。」

林飛帆說，這個故事他已經說過非常多次，但他不介意再說一次。四年前，他剛從英國倫敦政經學院完成學業。那時候，民進黨剛遭逢2018年地方大選嚴重挫敗，就連高雄都失守，韓流襲捲全台。國民黨在2020年班師回朝就在眼前。他相信，當時很多進步本土的行動者/支持者都有一樣的很深很深焦慮感，深怕國民黨一回來，所有那四年民進黨執政所推動的政策，包括年金改革、能源轉型、婚姻平權、經濟自主而非依賴中國、外交成果等等都被一一推翻，走回「一個中國、九二共識」的老路。

林飛帆回憶，在焦急的當下，他接到當時羅文嘉秘書長的電話，詢問他有無意願加入民進黨，在那個關鍵時候一起打拼。於是他從英國回到台灣隔一天，時差都還沒調過來，就帶著頭昏腦脹又焦慮的狀態，去見了羅文嘉。那段時間，他也陸續收到陳菊和總統蔡英文的鼓勵，但他依舊還未下定決心。他甚至問文嘉說，他過去對於民進黨有很多批評，入了黨，也許也還會很常會跟大家有不同的意見，這樣也沒關係嗎？羅文嘉與時任民進黨主席卓榮泰絲毫不在意，反而說，這就是找上他的原因。

林飛帆指出，那段時間的同時，黃國昌也詢問他是否願意加入時代力量，當時一邊是自己熟悉的朋友，另一邊是他認為的國家大義，若國民黨上台，他們過去所有的努力都等同白費，讓他非常拉扯。

因此，最後一次和黃國昌碰面時，問他對蔡英文連任是否支持，他無法給出答案。那天結束後，他和黃國昌就不再連絡。

林飛帆表示，加入民進黨的理由其實很簡單，如果國民黨回鍋執政，過去所努力的一切，無論年金、能源轉型、婚姻平權、經濟自主等都很可能被拉回到那個我們用整個青春歲月所反對的路線，就連服貿都要回來了。因此，縱然對於怎麼前進的步伐，可能有不同的期待，但他終究認為大家都有同一個目標就是守住台灣。

林飛帆說，民進黨不等同於台灣，就如國民黨也不等同於中華民國，不過此刻在民進黨以外的兩個主要在野黨的國家路線與兩岸政策，著實無法說服我將國家命運交付在他們手上。這四年，他有幸參與在蔡總統的幕僚團隊中，也算親身見證許多困難政策的決定，知道這個國家走到今天，成為世界矚目、為世界所讚揚的國家，有多麼不容易。加入這個政黨，當然付出了許多個人的代價。但看看創立和參與這個政黨的前輩，他們當年付出的代價恐怕才是他們自身或他們的家人，不可承受之重。四年後的此刻，人民一樣站在十字路口，檢視過去走過的路，以及擺在眼前三組人馬所代表的國家路線，「倘若四年前的我，並沒有加入民進黨，現在我也會加入民進黨，用這個政治行動參與守住台灣的努力。」