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大陸 大陸焦點 特派現場

搭計程車沒錢！大膽短裙妹「脫內褲當車資」　網嚇：有陷阱

計程車。（示意圖／Pexels）

▲女子搭計程車沒帶錢包。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日香港社群流傳一段影片，一名短裙辣妹搭計程車稱沒錢，竟然大膽的直接脫內褲當車資，行為相當大膽。也有網友表示，千萬別拿可能是陷阱。

據《香港01》報導，坐在計程車後的正妹穿黑色短裙，跟司機說要去堅尼地城，司機開車後，她說自己沒帶錢包，是否能用內褲當車資。對此，司機沒回應。女子又說，她脫下來給他啊，之後伸手把內褲脫到大腿一半，25秒的影片就結束，行徑可以說非常大膽。

短裙辣妹脫內褲當車資。（圖／翻攝香港01）

▲短裙辣妹脫內褲當車資。（圖／翻攝香港01）

影片一出，網友紛紛留言，有人提醒司機可能有陷阱，或是女生可能有病，也有人認為只是拍應片博流量，很明顯假的。

事實上，大陸日前也有一位計程車黑絲女乘客，疑似因為付不出13元人民幣（約新台幣55元）的車資，竟然被司機上下其手，女子被摸奶跟胸部，而她也沒反抗，只是低頭滑手機。

事發後有人揭發影片是「擺拍」，司機也被停開7天處分，他也道歉說，他是為了好玩才拍片給朋友看，「給公司帶來負面影響，十分抱歉。」不少人也紛紛留言「為了流量太拚命了」、「無底線的擺拍」、「為了流量下限都沒了」、「嚴懲嚴罰」、「擺拍事件還會再有」，更有人稱，應該要直接開除司機。

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