台中大甲媽起駕屏東遶境　屏東警分局籲用路人注意

▲大甲鎮瀾宮繞境屏東警分局轄區路段及時間 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為籌備「甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典」，台中大甲鎮瀾宮委由東港東隆宮建造王船，訂於12月3日11時許在東隆宮廟埕舉行「建醮王船開光點睛大典」。另於12月1、2日連二天辦理南部遶境會香活動。

屏東警分局所轄停駕的廟宇計有萬丹萬惠宮、屏東天后宮、屏東慈鳳宮、屏東天聖宮等，為因應大量信徒參與，屏東警分局提醒用路避開相關路段，以免影響行程。

1、 路過民眾於活動期間應避免行經萬丹路一段、民生路、自由路、廣東路、公園路、永福路等路段， 萬丹鄉於12月1日13至14時自萬丹鄉衛生所起駕，沿萬丹路一段南下，停駕屏東萬惠宮。

而屏東市部分於12月1日14至19時自屏東演藝廳前廣場起駕，沿民生路向西，停駕屏東天后宮後，沿自由路北上右轉勝利東路，行經消防局第一大隊屏東分隊，右轉廣東路、公園路、左轉中正路、右轉永福路，駐駕屏東慈鳳宮。

2、 12月2日早上5至8時自屏東慈鳳宮起駕，沿中山路左轉民族路、行經南昌街城隍廟、左轉光復路、右轉復興路後一路南下至屏東天聖宮。沿途除了停駕廟宇外，不會停駐其他廟壇香案，籲請民眾配合遵守相關環保及消防法規，共同維持遶境秩序與環境。

屏東警分局長蔡培元呼籲，大甲媽祖多年未遶境屏東，希望民眾虔誠參與的過程中，一定要配合警察同仁的指引與疏導，除確保活動安全，更要兼顧周邊環境的維護，讓廟會活動的品質能有效提升。