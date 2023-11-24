明興路超速違規多　南警加強速度管理籲路人減速慢行

▲台南市警六分局2023年透過大數據分析肇事熱時、熱點及特性，加強明興路段執法，交通事故降幅達到26.9％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局2023年透過大數據分析肇事熱時、熱點及特性，配合規劃速度管理、酒後駕車及取締危險駕車、無照駕車、闖紅燈及大型車管理等執法作為，明興路段10-11月整體受傷交通事故發生19件，也較去年26件減少7件，降幅達到26.9％。

警方指出，近期偶有民眾來電詢問：「6月30日後，我只因為超速受罰，為何被吊扣牌照6個月?」，警方說依據2023年6月30日新修正道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款「行車速度，超過規定之最高時速40公里」，處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，另同條第4項規定處罰車主「吊扣該汽車牌照6個月」。

根據六分局統計交通執法資料做大數據分析顯示，自2023年1月至11月20日止本轄針對轄內易肇事路段進行移動式測速照相，除查獲一般超速案件以道路交通管理處罰條例第43條舉發6672件外，查獲嚴重超速案件(行車速度，超過規定之最高時速40公里以上)以道路交通管理處罰條例第43條舉發的共計44件(汽車33件、機車11件)，而這其中又有31件均於明興路上查獲，顯見明興路段用路人車速偏快。警方提醒用路人降低行車速度不但可增加視野範圍、反應距離及空間，更可減少事故發生機率及降低事故嚴重性，請大家行經明興路段減速慢行。

六分局長許敏能表示，道路速限是駕駛人應遵守的行車規定，不應心存僥倖而有嚴重超速行為，才能維護自身及用路人安全。