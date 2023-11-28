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社會 社會焦點 保障人權

暗槓4客戶存款「連10元都A」　郵局行員丟飯碗...到飲料店打工

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲北市士林區某郵局謝姓行員，偷A民眾存款。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者黃宥寧／台北報導

自砸「鐵飯碗」！北市士林區某郵局處理儲匯壽險謝姓行員，2022年7月起陸續將客戶欲存入的現金，從中A一點，其貪心程度就連10元都要偷，導致4名民眾共被侵佔6105元。直到有客戶反應登載在存簿上的金額與實際存款不符，政風室展開調查，揪出內賊。士林地院審結，依業務侵占罪處有期徒刑6月，可易科罰金。

該郵局鄰近市場，因此有許多攤商會拿零錢做存入，然而，39歲謝姓行員卻動起歪腦筋。判決指出，2022年7月15日上午，鍾姓民眾13850元零錢想存入帳戶，謝員從中拿走2000元零錢；同年月25日，同名鍾姓民眾拿20130元零錢要存，謝又拿走4000元零錢。

食髓知味的謝員，於同年8月10日又A走廖姓民眾欲存的50元零錢，8月11日從鄭姓民眾交付的3萬元零錢，將其中10元拿走，10月3日再以同樣手法暗槓李姓民眾45元零錢存款。

同年10月3日郵局政風室受理其他客戶檢舉該名謝員，經調查才讓全案因此曝光，自知逃不掉的謝員於同年12月8日主動到地檢署自首，檢方根據4名被害人指述、郵局內監視器等，依5次業務侵占罪將謝起訴。

開庭審理時，謝坦承犯行，並將6000元交還給鍾姓民眾，鍾姓民眾也到庭表示願意原諒，給予自新機會。法官審酌，謝任郵局儲匯壽險工作員，負責辦理郵政儲蓄業務，竟萌生貪念，利用職務之便多次侵佔存戶部分現金，造成被害人、郵局無端受有財產上損害，顯然缺乏尊重他人財產權觀念，且違背誠信及職業道德，所為實屬不該。

法院考量，謝犯後始終坦承犯行，態度良好，兼衡其犯罪動機、自陳大學畢業、未婚、目前在飲料店打工等，依5次業務侵占罪各處有期徒刑4、4、3、3、3個月有期徒刑，應執行有期徒刑6月，可易科罰金。

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