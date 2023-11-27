北市母子看牙卻越來越疼！意外揪出國中畢業「阿公級密醫」

▲北市僅有國中畢業的65歲吳姓男子，無合法醫師資格，竟掛招牌替一對母子收費做根管治療、安裝假牙等。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

超扯！北市65歲陳姓男子不具牙醫師資格，竟在住處掛「劍潭齒科」招牌，替一對母子做假牙、根管治療等，母子治療後感到不適，尋另家牙醫診所診治，才意外揪出該名僅有國中學歷的「假牙醫」。士林地院審結，依非法執行醫療業務罪，處有期徒刑6月，可易科罰金、緩刑3年，並向公庫支付新台幣5萬元。

判決指出，65歲陳姓男子14年前也曾因違反醫師法案，獲緩起訴處分。豈料，他不記取教訓，於某年在住家掛有「劍潭」文字結合「牙齒」圖形等標示，開「劍潭齒科」，執行醫療行為。

2022年10月20日吳姓女子尋找陳男以免費方式進行局部麻醉、根管治療，其子則以6000元費用，接受修補口腔及配製假牙齒模等，6日後吳女的兒子再度找陳男做填補智齒注意及安裝假牙等。

事後母子都感到牙齒不舒服，決定找另家牙醫接受治療，同時向北市衛生局檢舉。同年11月14日衛生局前往「劍潭齒科」稽查，發現裡面放有診療台、漱口杯、牙科消毒劑及口內膏等物，意外揪出僅有國中畢業的陳男，根本是無牌執照密醫。

法官認陳男14年前違反醫療法，距今已長達10餘年，兼衡本件犯罪動機、手段等，犯後坦承，學歷為國中畢業，目前無業家裡經濟狀況不佳，需扶養其配偶及孫子等，依醫師法第28條之非法執行醫療業務罪，處有期徒刑6月，1年內。緩刑3年，並在判決確定時起1年內，向公庫支付新台幣5萬元。