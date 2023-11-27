美4歲女童獲釋！目睹爸媽遭槍殺　「父遺體下爬出」淪哈瑪斯俘虜

▲美國4歲女童艾比蓋兒26日平安獲釋。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國4歲女童艾比蓋兒．艾丹（Abigail Edan）10月7日被哈瑪斯挾持為人質，她目睹爸媽遇害後，從父親遺體下爬出來求助，卻仍不幸遭到俘虜，幸好26日平安獲釋，與其他家人團聚。

哈瑪斯26日一共釋放17名人質，包括14位以色列公民與3名外國人。艾比蓋兒同時擁有以美2國公民身分，是最年輕的被俘美國人質，上周仍被囚禁在加薩時年滿4歲。不過，她的父母已在10月7日攻擊中喪生。

姨婆莉茲（Liz Hirsh Naftali）與表姊諾亞（Noa Naftali）表示，艾比蓋兒與爸媽及哥哥姊姊同住，生活在南部集體農莊卡法阿扎（Kfar Aza），她眼睜睜看著媽媽慘遭射殺，爸爸也在用身體保護自己時被擊斃，「她從他身下爬出來，跑去鄰居那裡」，卻與隔壁的母子4人一起被扣為人質。

▲卡法阿扎10月7日遭到哈瑪斯血洗。（圖／路透）

莉茲與諾亞表示，艾比蓋兒的哥哥姊姊把自己鎖在壁櫥裡，躲藏14小時後才獲救。家人們一開始以為艾比蓋兒死了，數天後才從目擊者那裡得知，她與鄰居一家都被帶走。

莉茲與諾亞發布聲明感謝各界，其中包括美國總統拜登與卡達政府，「我們希望並且祈禱今天將會來臨。艾比蓋兒安全回家了，我們無法用文字表達我們的欣慰與感激之情。」她們透露，小女孩將加入哥哥姊姊，一起搬到叔叔嬸嬸及祖父母家生活，並且呼籲繼續努力把所有人質帶回家。

拜登26日也證實艾比蓋兒獲釋，「她自由了，現在身在以色列。」他指出，小女孩經歷可怕的創傷，「她所忍受的事情難以想像。」

根據臨時停火協議，哈瑪斯將分批釋放人質，換取停火4天、額外人道援助、釋放巴勒斯坦囚犯等，雙方目前已經完成第三輪交換。以色列曾說，每多釋放10名人質，就可以延長停火1天，哈瑪斯也表態願意延長停火2天。