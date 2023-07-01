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為期兩天！新北五新嘉年華揪孩子「當小老闆創業趣」有吃有玩嗨翻市民廣場

▲▼新北五新嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

▲為期兩天的「新北五新嘉年華」，今（7/1）率先舉辦熱鬧的開幕表演。（圖／記者湯興漢攝）

記者萬玟伶／新北報導

暑假開跑！正當許多家有大朋友小朋友的家長們，正煩惱要去哪裡迎接暑假到來，新北市的家長早就帶著寶貝前往新北市政府前的市民廣場，摩拳擦掌準備加入超熱鬧的萬人市集，來場腦力激盪又熱情創藝的大Fun電時光！去年於府中商圈舉辦的「新北五新嘉年華」，因造成超熱烈迴響，今年擴大舉辦並移師到腹地更大的市民廣場，於今（7/1）與明（7/2）兩天皆有精彩活動，迎接更多大小朋友的到來！

▲▼新北五新嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

▲一開頭就有主持人帶著現場小朋友大玩有獎徵答，隨後也有精彩的樂波太鼓、動感舞團以及百萬鼓手羅小白的精湛演出，令人驚喜的氣球瀑布亦緊緊抓住小朋友的電波，為這場兩日的嘉年華活動拉開令人期待的序幕。（圖／記者湯興漢攝）

「新北五新嘉年華」由新北市青年局與星星國（社團法人中華FUN心關懷公益協會）共同主辦。主辦單位強調，「新北五新嘉年華」不只是一個歡迎家長帶著孩子一起吃吃喝喝、放電玩樂的活動，所謂的「五新」，其實代表著「新教育」、「新科技」、「新創藝」、「新媒體」和「新創業」，皆是這個時代最重要的趨勢，而這些趨勢都潛藏在這次參與活動的近70個攤位中，相當歡迎大小朋友趁著這2天的時間，好好走訪每一個攤位，藉此或許可以發展更好的自己，或認識更不一樣的自己！

做為活動的共同策劃者，新北市青年局相當樂見有這樣的機會，能為新北市的孩子們打造寓教於樂的盛會。新北市青年局局長邱兆梅表示，隨著科技不斷進步，相信現在許多家長關切的是，「我們要禁止孩子接觸、使用科技網絡？或者說我們該如何適度用科技來培育孩子？」但實際上小朋友又不能真的跟這個時代脫節，「因此，新北市青年局希望透過這場嘉年華活動，展示各種科技應用翻轉教育的成功範例，不只是幫大小朋友打開眼界，特別也要和家長分享，促成父母與孩子的親子課題，讓他們對科技教育有更多的啟發！」

新北五新嘉年華 (業配)。（圖／新北市政府提供）

▲新北市青年局局長邱兆梅期待透過展示各種科技應用翻轉教育的成功範例，讓家長與孩子有更多啟發。（圖／新北市青年局提供）

主辦單位之一的星星國創辦人林瑠美牧師也分享她對於「五新」的看法，「之所以選擇新教育、新科技、新創藝、新媒體和新創業『五新』做為活動主軸，是因為這是未來人人需要具備的關鍵能力，也是未來世代的趨勢！我們認為教育不是只有讀書跟分數而已，所以透過『新北五新嘉年華』這個平台，我們希望能讓孩子提早接觸到這些可能學校未必會培育他們的能力，像是比較偏向『新創藝』的孩子，他們可能對攝影、跳舞很有興趣，熱愛在日常中設計小東西的孩子，也有機會變成一個『新創業』的創業家，我們希望不用等孩子上專科學校或畢業，他們就能有提早接觸並培養這些能力的機會！」

▲▼新北五新嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

▲星星國創辦人林瑠美牧師表示，雖然「新北五新嘉年華」僅有短短兩天活動時間，但背後經過半年多不斷地來回討論與修改，希望能帶給大小朋友印象深刻的活動體驗。（圖／記者湯興漢攝）

嘉年華活動現場不僅有「城市遊樂園」、「職人體驗區」、「STEAM手作坊」、「NPC快閃秀」、「在地美食區」、「五新創新家」、「網美打卡牆」、「跑酷挑戰區」、「未來星舞台」和「未來老闆市集」等10大策展亮點，其中備受關注的「未來老闆市集」，透過現場工作人員的帶領下，讓大小朋友當下立即學以致用，看看自己是否適合展現創業思維，從小老闆當到大老闆！時下最夯的「STEAM手作坊」在這場活動也不缺席，透過創意的科學玩具，帶著孩子融會貫通各領域的知識，成為舉一反三的解決問題高手！而最受歡迎的「職人體驗」，也期望透過翻轉式的「五新概念」，讓全家人都可以在豐富且多元的活動中發掘新知、累積知識。

▲▼新北五新嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

▲小小警察體驗不僅讓小朋友萌到爆表，也更增進他們對這份工作的好奇心！（圖／記者湯興漢攝）

值得一提的是，嘉年華活動現場亦有由新北市青年局扶持合作的新創攤位，於現場展現他們強大的創意能量！包括台藝大育成中心、大同大學創新育成中心、臺科大育成中心、新北創力坊以及自造者空間暨工具圖書館，皆帶來他們團隊腦力激盪許久的成果，從藝術家設計小物、科學教育營隊體驗、兒童繪本共讀、兒童造型禮服與配件、手工皮件家飾，甚至到手工花生糖、雪Q餅天然水果乾、蜜餞等美食，以及原住民草本洗髮精、草本護髮乳等日用品，應有盡有！

▲▼新北五新嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市青年局局長邱兆梅對於新創團隊的產品服務也展現相當的好奇心。（圖／記者湯興漢攝）

局長邱兆梅也特別介紹青年局另一項重要任務，那就是——協助新北市的青年創業，並降低青年創業的門檻。「新北市青年局提供的資源可分成好幾個階段，比方說，新創團隊在草創初期，青年局提供的『創業基地』基本上可以免費或是相當低的成本，讓團隊做為辦公室或討論空間使用。同時我們也提供業師輔導，像是很多創業者可能會設計產品但不會行銷，或者不懂得公關程序也不熟悉如何跟媒體溝通，關於這些部分青年局都有不同的資源去協助他們。今天的活動攤位，也是提供給他們一個很適合創業成品驗證的場域。」

▲▼新北五新嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北五新嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼積極想了解產品與服務的民眾，紛紛給予新創團隊許多熱情的回饋。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北五新嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北五新嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

對於這10個新創團隊來說，透過嘉年華活動的機會，讓他們可以先行將產品與服務推向市場，透過走逛市集的大小朋友的互動與反應，觀察該產品與服務是否符合社會與消費者的期待、需求。因此局長邱兆梅也熱情表示，「歡迎這兩天參加活動的家長與孩子，能給這些團隊各式各樣的回饋，我相信對他們的創業之路一定非常有幫助！」

▲▼新北五新嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼攤位一旁還有刺激的水槍、跑步車體驗，讓小小孩也能大Fun電。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北五新嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

新北五新嘉年華今明（7/1、7/2）兩日於新北市政府市民廣場舉辦，時間從早上10：00至晚上18：00（7/2至17：00），除了有適合青少年的攤位活動，也有適合小小孩玩耍放電的水槍、跑步車活動，想給予孩子一個最難忘的暑假時光，不妨就從最High的大Fun電嘉年華活動開始。

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