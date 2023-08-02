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高雄青創再推「雄挺利」　最高200萬元貸款5年免利息

▲高市青年局再推「雄挺利」 享最高200萬元貸款5年免利息。（圖／記者陳致平攝）

▲高市青年局再推「雄挺利」 享最高200萬元貸款5年免利息。（圖／高雄市青年局提供）

記者陳致平／綜合報導

呼應高雄青創能量強勁，高雄市再推「雄挺利」計畫，只要青創業者申請「經濟部中小企業處青年創業及啟動金貸款」（以下簡稱：經濟部青創貸款）通過，最高享貸款本金200萬元5年利息補貼

高市青年局說明，為持續扶植在地青年創業，紓緩草創初期籌資壓力，再推出「雄挺利」計畫，經濟部青創貸款收件將於112年9月1日開始申請，至113年8月31日或預算用罄為止。

在這段期間只要18至45歲青年朋友於高雄市設有5年內公司、商業、有限合夥或立案事業登記，向兆豐銀行或高雄銀行在地分行申請「經濟部青創貸款」通過，即可同時申請「雄挺利」計畫利息補貼，最高享貸款本金200萬元5年利息補貼。

此外，為方便民眾，利息補貼將由青年局請銀行撥款至申請人帳戶，行政程序簡便，呼籲有意創業的青年朋友能夠善加運用政策資源，為事業添加助力。

▲高雄在地青創業者申請110年推出的「雄挺利」獲得正面迴響。（圖／高雄市青年局提供）

▲享雄挺利利息補貼的「Fecina法西納設計」為鳳山在地餐旅聯盟設計精美的商標及導覽手冊。（翻攝法西納臉書粉專）

青年局表示，110年推出的「雄挺利」計畫獲得高雄在地青創業者熱烈響應和正面回饋，其中位於高師大周邊的「貳木言午親子友善餐廳」，藉由青年局利息補貼有效減輕草創開銷壓力，使負責人Ashley後續能更有餘裕投入兒童空間的建置，打造寓教於樂的飲食及親子體驗環境；此外，平面設計公司「Fecina法西納設計」，透過青年局資金加持，使創業啟動無後顧之憂，促進創作者全心投入於品牌識別，為消費者創造迷人有溫度的視覺饗宴。

青年局張以理局長指出，高雄身為青創城市，通過「經濟部青創貸款」至今共核貸超過1.4萬件、金額超過132億元，兩項數據皆位居全國之冠，顯見近年高市產業轉型蓬勃同時，青創力也從不間斷；希望藉由優惠利息補貼政策，讓有志創業的在地青年獲得更多的實質幫助，創造就業機會，帶動高雄創就業持續成長，為高雄持續注入青創活水。

除「雄挺利」計畫之外，青年局亦持續提供創業諮詢輔導及課程，推出各項青年創業補助、參展補助以及輔導諮詢等資源，提供給有資金需求及任何創業疑難問題需要諮詢的民眾，可至「高雄市政府青年局」官網查詢。

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