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中日韓外長釋放3訊號　央視：日韓轉向「尋求對華合作」

▲▼日本外務大臣上川陽子、南韓外交部長朴振、中國外交部長王毅26日在釜山進行會談。（圖／路透）

▲日本外務大臣上川陽子、南韓外交部長朴振、中國外交部長王毅26日在釜山進行會談。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中日韓外長會談時隔3年，26日在南韓釜山召開。大陸央視旗下媒體「玉淵潭天」分析稱，見面釋放出3個訊號，包括日韓正在從一開始的被動配合美國，轉向主動尋求擴大對華合作。

「玉淵潭天」文章指出，第一個訊號是以多邊促雙邊，三國合作將全面重啟。具體來看，在三邊會見前，中日、中韓、日韓均舉行了雙邊會見，從各方會見的新聞稿來看，這些會議重點討論了各自的矛盾和分歧，「中日」討論核污水問題、台灣問題、半島局勢等；「中韓」討論產業鏈供應鏈問題、半島局勢等；「日韓」討論慰安婦問題、半島局勢等。

文章指出，這些雙邊會見很多都超出原本預計的時間，可見談得「充分、深入」，譬如核廢水問題，這次會見後，對於未來建立專家等層面的磋商，中日已經達成一致，將通過協商和對話，以建設性的方式找到解決問題的途徑；中日韓接下來還將進一步推動三國領導人會議。

按文章分析，第二個訊號是日韓站在戰略高度重視三邊合作機制，在三方新聞稿中都提到一句話，即「中日韓合作可以超越東北亞，為地區與世界的和平繁榮發揮積極作」；中日韓合作機製作為亞洲最具影響力的次區域合作機制，三國合作符合共同利益，符合地區共同需要。

文章稱，第三個訊號是三國合作在努力擺脫域外影響。即使存在共同的意向，作為美國在東亞地區的兩個重要盟友，日韓兩國對中國的誠意，也影響著這些願景能否順利達成。

文章指出，這次會見確定了六個未來具體合作方向，分別為人文交流、科技、可持續發展、公共衛生、經貿及安全，其中一半，都是美國要拉攏日韓，形成對華圍堵態勢的領域。

「玉淵潭天」認為，這背後是一股變化的趨勢，面對美國的影響，日韓正在從一開始的被動配合，轉向主動尋求擴大對華合作，特別是在晶片領域，最近一個月兩國都在考慮規避美國管制的辦法，「可以預見，未來一段時間，美國的阻力和中日韓相向而行的努力還將持續對衝。」

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