以色列兄妹被俘互相打氣　苦撐50天獲釋才知「母親早被殺害」

▲以色列兄妹諾姆（左）與阿爾瑪（右）被俘虜50天後終於獲釋。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

以色列兄妹諾姆（Noam Or）與阿爾瑪（Alma Or）被哈瑪斯綁架50天，終於在25日獲釋。他們被俘期間互相給彼此打氣加油，但與家人團聚後才知道，母親已於10月7日慘遭謀殺，父親迄今下落不明。

16歲的諾姆與13歲的阿爾瑪獲釋後，受到祖父母與18歲哥哥亞里（Yali）的熱情迎接，後者因為從事部隊志願工作而逃過一劫。兄妹倆前往接受健康檢查後才被告知，50歲母親約娜特（Yonat）試圖躲避哈瑪斯時遭射殺，同齡父親德羅爾（Dror）被認為也遭綁架，但目前下落不明。

孩子們的舅舅阿哈爾（Ahal Besorai）向《衛報》表示，對於整個家族而言，要告訴孩子這個壞消息，真的非常艱難，「不幸的是，他們不知道我妹妹、也就是他們的母親被謀殺了。他們在50天內第一次見到家人，所面臨的第一個消息就是母親已經不在人世。我認為這是非常創傷性的，將會流下很多眼淚，承受很多痛苦。」

Teenagers freed by Hamas ‘were not aware their mum was murdered’ https://t.co/SrcsBvd1nx — The Guardian (@guardian) November 26, 2023

根據阿哈爾轉述，10月7日哈瑪斯攻擊集體農莊貝里（Be'eri）時，這一家4人躲在安全室裡，孰料恐怖分子縱火燒屋，想要把人逼出來。兄妹倆從窗戶跳出，試圖躲藏在不同地方，卻被發現並挾持至加薩走廊，其中諾姆被塞進後車廂，阿爾瑪則與另外8名戰士坐在車內。

抵達加薩後，兄妹倆沒有被帶進隧道，而與另一名39歲以色列女性被關在同一個房間裡。在此期間，3人互相扶持，只要有人灰心喪志，其他人就會適時給予鼓勵，建立了革命情感。

阿哈爾透露，自己認識那名39歲女性，不過對方目前尚未獲釋。他不願詳細描述孩子們被俘生活細節，以免讓其他人質家屬感到不安，僅透露「這對他們來說也不容易。這不只是坐在房間裡吃東西。」

60歲的阿哈爾在貝里出生長大，1991年搬至英國，在劍橋大學攻讀法律，具有以色列與英國國籍，但目前住在菲律賓。他25日透過視訊看見外甥和外甥女時，立刻激動落淚，「他們真的非常高興能夠回家。阿爾瑪在螢幕上的第一個影像就是她閃亮的雙眼和大大的微笑」，而「諾姆非常健談，想要分享事情…也許跟某個愛他且關心他的人談談，能夠幫助他療傷。」