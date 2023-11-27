蕭美琴擬帶4隻愛貓返台　防檢署曝檢疫流程：隔離7天才可團圓

▲蕭美琴赴美打包，將帶著4隻愛貓返台。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

記者楊惠琪／台北報導

民進黨副總統參選人、駐美代表蕭美琴，是政壇有名的貓奴，她昨晚啟程赴美，除了完成離職及交接手續外，也要把4隻愛貓接回台灣團圓。根據農業部防檢署犬貓輸入及隔離檢疫相關規定，蕭美琴的愛貓抵台後，必須先送至桃園觀音檢疫站進行7天的隔離檢疫，不過，隔離期間，飼主可以申請探視，還可準備貓咪愛吃的零食，緩減異地隔離的緊張情緒。

蕭美琴在臉書透露，昨晚啟程赴美完成離職及交接手續、打包，還要把已取得檢疫文件的四隻貓帶回台灣，「不捨他們也要跟著長途旅程，但親愛的毛小孩返台團圓是必要的」。

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根據防檢署犬貓輸入及隔離檢疫規定，動物起運需在至少20天前申請輸入許可，抵台後至航空公司入境櫃臺提領後，申請人先攜犬貓至檢疫櫃臺辦理檢疫文件審查、犬貓隻狀態及晶片確認檢查等，接著到海關紅線櫃檯申報通關及繳納相關費用後，犬貓將與飼主分開，被送至觀音檢疫站隔離檢疫7天，而在機場輸入檢疫及通關流程，約需30分鐘至1小時。

至於寵物搭機相關費用，多數航空公司均規定需放置於貨艙，以託運行李方式運送，以華航為例，實際託運重量（含籠子與寵物）在32公斤以下，每籠是400元美金，若超過32公斤則以2倍計價。而抵達桃園機場後，還要支付海關申報單鍵輸費台幣100元、載運費用每隻650元，以及7天的隔離檢疫費6625元。

防檢署表示，寵物隔離期間可以申請探視，但必須2天前向檢疫區獸醫師預約，若有需要也可預約登記使用洗滌室，飼主可為寵物洗澡，會面時也可攜帶寵物愛吃的零食，再告知檢疫區工作人員或獸醫師餵食內容及份量。