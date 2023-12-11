貓咖飄惡臭？網傳「20隻貓」餓到互相殘殺　老闆怒回：路人亂餵

記者廖翊慈／綜合報導

重慶一名網友伍先生7日上傳一段影片，稱一家歇業的貓咖將貓關在店內，店長都沒來照顧，店內飄出惡臭，貓咪們餓到互相殘殺，引起熱議。店長易先生昨（10）日回應，有照常給貓咪水及糧食，一週兩次專人打掃，「有路人隨意投餵，造成貓咪拉肚子，才散發惡臭！」

據《九派新聞》報導，12月7日，重慶伍先生發影片表示，自己店附近的貓咖店長長時間沒有出現，店裡的20多隻貓餓到殘殺同伴，店內散發陣陣惡臭。他表示，「店長有10多天沒去了，店裡的東西（貓糧）都被吃完了，我和其他路人買了貓糧從門縫頂著臭味投餵進去。」

▲▼伍先生表示，自己和路人頂著臭味從門縫投餵貓咪。（圖／翻攝自微博）



店長易先生出面闢謠，因準備開新的店，目前還在裝修中，所以部分的貓咪就留在原貓咖處，「新店裝修期間，有照常給貓咪糧食和水，還定期請了清潔人員去打掃貓咪住處，一週兩次，但由於部分民眾覺得我沒有餵食，所以自行投餵劣質貓糧，導致貓咪腸胃受損，拉出糞便產生惡臭。」

報導指出，易先生也坦言，該影片對自己產生了極大損失，將保留追訴影片發布者及網暴者的權利。 該貓咖所屬街道辦的相關工作人員回應，已核實情況，店長目前將剩下的貓咪都帶走了，歇業的貓咖內部也已打掃乾淨。