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澳州蛇蝎美女成魔之路曝！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股

▲澳洲女博士麗莎涉嫌與小王持斧頭殺前夫並偽造遭槍擊自衛案情，11月中旬遭台澳警方央合作逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）
▲澳洲女博士麗莎涉教唆小王持斧頭砍殺前夫，不少網友赴她教學頻道嘲諷詢問斧頭用法。（圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

澳洲一名擁有歷史、文學寫作雙博士學位的女學者麗莎萊恩，2017年因在外有小王致婚姻生變，因前夫揚言爭奪兩名子女監護權，她在該年10月與小王約瑟夫共謀持斧頭砍殺前夫喬納森，犯案後並持槍打傷小王臀部，製造是前夫爭風吃醋槍擊小王後，小王才無奈自衛反擊；離譜謀殺案劇情宛如鄉土劇八點檔般在澳洲真實上演，警方指出，麗莎是名高知識高智慧犯罪者，眼見謀殺前夫案情即將曝光，她在2020年2月透過線上應徵台灣外文書出版公司高階顧問後，申請入台工作簽證並攜兩名子女台來定居，若非國際刑警組織在2022年對麗莎發布紅色通報，麗莎仍將逍遙法外。

警方調查，現年43歲的麗莎（Lisa Lines）遭澳洲聯邦警察指控涉及2件謀殺罪、2件謀殺未遂罪，包含她從2017年教唆小王約瑟夫持斧頭砍殺前夫喬納森、並涉嫌透過網路企圖聘僱殺手再度殺害她的前夫及婆婆。

▲澳洲女博士麗莎涉嫌與小王持斧頭殺前夫並偽造遭槍擊自衛案情，11月中旬遭台澳警方央合作逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

根據台澳警方調查，麗莎逃來台灣後，澳洲檢警經過3年調查，昆士蘭警察部門檢察官發現麗莎透過美色及情緒勒索，要小王約瑟夫在2017年10月使用斧頭在前夫喬納森住處車庫襲擊他，當時喬納森全身多處被砍傷，被緊急送往醫院加護病房搶救，傷勢導致四肢癱瘓。

警方發現約瑟夫臀部也遭槍傷，案情當時躍上澳洲新聞媒體，起初檢警以為這起謀殺案，是感情糾紛引發麗莎前夫與小王談判後，雙方持槍、斧頭相互攻擊，2019年約瑟夫還一度獲法院陪審團判定無罪。

但澳洲聯邦警察抽絲剝繭調查，這才發現約瑟夫臀部槍傷是他砍殺喬納森後，由麗莎協助開槍打傷，目的是為了讓小王喬瑟夫持斧頭攻擊前夫的犯罪動機是迫於無奈的自衛，藉此規避檢警追查。

▲澳洲女博士麗莎涉嫌與小王持斧頭殺前夫並偽造遭槍擊自衛案情，11月中旬遭台澳警方央合作逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）
▲澳洲女博士麗莎涉嫌與小王持斧頭殺前夫並偽造遭槍擊自衛案情，本月遭台澳警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

麗莎後來發現前夫重傷癱瘓但並未死亡，蛇蠍女博士居然在2018年策劃第二波謀殺前夫行動，她以不明手法聘僱另外一名叫做帕克的女子，闖入醫院企圖攻擊躺臥在床上的前夫讓他窒息，但隨即遭醫院工作人員發現並試圖攔阻，雖然攻擊喬納森的女子逃離醫院，但澳洲警方日後循線逮捕行兇的帕克（34歲），她坦承受到麗莎脅迫才會到醫院攻擊麗莎前夫。

更離譜的是，南澳警方持續追查本案疑點，後來發現蛇蠍女博士麗莎和小王約瑟夫，曾向警方線人透露要持續追殺前夫和婆婆，甚至不惜買凶達成目的。為的就是確保要拿到兩名小孩監護權，麗莎和小王買兇過程全遭澳洲檢警監控蒐證，台澳警方15日同步行動逮捕從台灣飛往帛琉的麗莎，並由飛機遣返中轉模式，讓澳洲警方在台灣機場內的國境外空間逮捕麗莎後，澳洲警方也同步逮捕逍遙法外的麗莎小王喬瑟夫及同夥二度攻擊麗莎前夫的女子帕克到案。

▲澳洲女博士麗莎涉嫌與小王持斧頭殺前夫並偽造遭槍擊自衛案情，11月中旬遭台澳警方央合作逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）
▲澳洲女博士麗莎涉嫌與小王持斧頭殺前夫遭台澳警方逮捕，澳警派員安置兩名子女。（圖／記者張君豪翻攝）

因麗莎是一名專業歷史、英文寫作學者，並在影音平台YouTube開設履歷和英文寫作教學頻道，蛇蠍女麗莎買兇企圖殺害前夫和婆婆消息傳出後，有不少網友留言撻伐，甚至反諷詢問她「能教我斧頭的正確用法嗎？」「請問謀殺前夫要怎麼完美脫罪？」
 

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