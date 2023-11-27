TVBS民調／侯康配31%衝到第二　柯文哲副手出爐跌6百分點變老三

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白合破局，加上鴻海創辦人郭台銘退選，2024總統大選確定為三腳督局面。TVBS公布最新民調，民進黨的賴清德與蕭美琴搭檔，支持度為34%居冠；國民黨的侯友宜找來中廣董事長趙少康擔任副手，支持度較上次調查增加5個百分點，來到31%，而民眾黨柯文哲與自家立委吳欣盈參選，支持度23%墊底。

根據TVBS最新調查結果顯示，賴蕭配支持度為34%，與10月24日未宣布副手時的調查結果相同，維持領先；侯康配支持度為 31%，較10月24日增加5個百分點，由第三升為第二，與賴蕭配僅差距3個百分點；而柯盈配則為23%，較上次調查下滑6個百分點，顯示藍白合破局，可能對柯文哲支持度產生影響。另外，有 12%未決定支持對象。

政黨傾向方面，民進黨認同者支持賴蕭配比例為88%，國民黨認同者支持侯康配比例也有 87%，較10月高出9個百分點，支持柯盈配則為 6%，減少8個百分點；而民眾黨認同者84%支持柯盈配，11%支持侯康配。

至於中立選民，賴蕭配支持度略增至25%，侯康配較上次增加5個百分點，至21%，但中立選民支持柯盈配的比例為25%，較10月調查低 11 個百分點，而未決定比例則增加5個百分點至29%。

而在對候選人的喜好度方面， 選民對賴清德喜好度最高，為40%，較上次調查下滑1個百分點；38%表示不喜歡，也減少3個百分點；侯友宜喜好度則成40%下滑至35%，同時不喜歡的比例也由39%增加到42%；至於柯文哲的喜好度明顯從47%下滑了14個百分點，降至33%，表示不喜歡的比例也由37%增加到48%。

本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年11月24日至11月26日18：30至22：00，及11月25日至11月26日13：30至17：00，共接觸2,010位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為266位，拒訪率為13.2%，最後成功訪問有效樣本1,744位（市話869、手機875），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.3 個百分點以內。