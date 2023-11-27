侯友宜登記前曾致電　柯文哲酸「做作」：你都沒信用了！誰敢接？

▲柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜23日在台北君悅飯店會面，但最後氣氛火爆不歡而散，隔天各自找副手前往中選會登記，藍白合破局。面對侯友宜直到24日登記當天上午仍打了2通電話，柯文哲直言，自己手機關靜音，登記完之後才看到，不過「你都沒信用了，誰敢接你的電話？」

柯文哲27日中午接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪，被主持人詢問，侯友宜的副手趙少康稱，侯登記前還打了電話給柯，但柯沒有接，是否沒看到來電？柯文哲表示，自己登記完才看到，「因為我那時候關靜音。」

至於看到侯友宜的電話，心裡想什麼？柯文哲說，「我想說，誰敢接你的電話？我第一次打給他（侯友宜），他就下午開記者會說我打給他，後來我們的簡訊又拿上去唸，你都沒信用了，誰敢接你的電話？」

尹乃菁追問，會不會覺得侯友宜是想做最後挽回？柯文哲認為「不會啦！」因為國民黨中常會都通過副手了，「打來只是⋯怎麼講，不管是say goodbye還是say hello，還是人家說『相罵本（意指吵架、爭辯時可以用來駁倒對方的話）』 這就是我們個性不一樣，我們就不會很做作，你做這動作幹什麼？」