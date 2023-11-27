侯友宜嗆柯文哲「不要臉的一定死」？　趙少康：他是在講民進黨

▲趙少康今拍攝副總統候選人定裝照。（圖／侯友宜競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「藍白合」歷經將近半年歹戲拖棚終宣告破局，國民黨總統候選人侯友宜輔選時，疑暗嗆民眾黨總統候選人柯文哲「不要臉」，柯文哲則說，不要太在意每個人講的話，「把每個人都當好人看待。」國民黨副總統候選人趙少康今（27）日受訪說，這是在講立委候選人游淑慧選區內的民進黨，不是講柯文哲。

侯友宜昨日替藍營小雞輔選時稱，「人生就是一句話，講信用。兄弟說挺就挺，他說藍白可以合就合，不能合他會相挺，我們是不是要給少康一個掌聲！」更疑似暗嗆柯文哲，「不怕死的人遇到那個不要臉的人，不要臉的一定會死。」

趙少康今日上午與侯友宜拍攝定裝照，會後受訪時被問到「不要臉」風波，趙少康說，自己剛剛才跟黨主席朱立倫、侯友宜、侯競辦執行長金溥聰開會，侯友宜已經澄清過了，那句話那不是在講柯文哲，是在講游淑慧選區內的民進黨，「侯說講的不是柯，他已經澄清了。」

至於民進黨諷刺對手是趙少康，而非侯友宜？趙少康對此笑說，總統還是侯，自己只是副手，知道民進黨是想挑撥，他們不外抹黑、抹紅、抹黃，「但我離開政壇29年，要打什麼咧？他們就挑撥分化」。

趙少康坦言，第一天登記完就跟侯友宜說過了，綠一定會挑撥分化，本省外省、北部南部，將來趙影響侯，好像趙選正的，「亂講！侯就是正的，趙就是副，副手只是備位而已」。而綠營說要針對自己，趙少康稱還是會怕怕的，「不知道他們要幹嘛？不過進廚房就不要怕熱，我敢來選，就沒在怕，我有準備，就不怕了。」