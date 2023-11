柯文哲被質疑「與財團靠攏」　吳欣盈：別用金錢衡量我的愛國心

▲吳欣盈27日上午現身立法院。(圖/記者屠惠剛攝,下同)

記者袁茵/台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲24日與「新光公主」立委吳欣盈搭檔參選2024總統大選,過去柯文哲常說要跟財團劃清界線,使吳欣盈的新光集團背景受到外界質疑。對此,吳欣盈27日表示,不應該用錢來衡量一個人愛不愛國,「 Don't use money to measure my patriotism(不要用錢來衡量我愛不愛國)」。

吳欣盈27日現身立法院,表達立法院12月20日才休院,所以自己還是要完成重要的工作,接下來就盡量配合柯文哲的時間,團隊也還在準備當中,自己主要的辦公室仍是立法院,等等也有很多事情要處理。

至於過去說要跟財團劃清界線的柯文哲,選擇跟擁有新光集團背景的吳欣盈搭檔參選,是否可能讓外界質疑柯的承諾?吳欣盈直言,不應該用錢來衡量一個人是否愛不愛國,所以「Don't use money to measure my patriotism(不要用錢來衡量我愛不愛國)」。

吳欣盈提及,自己在公共事務與其他業界所關心的事情,不管是弱勢團體,或是退休金、人民財務保障等,她關切台灣的議題不會改變。

吳欣盈也提及,這份不分區立委的工作,是柯文哲3年前給予她機會,所以當柯文哲有要求時,當然是全力以赴,並讓人民有更多的選擇;而自己現在也要「一天當五天用」,希望大家一起改變、Change together。