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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲被質疑「與財團靠攏」　吳欣盈：別用金錢衡量我的愛國心

▲▼吳欣盈參選副總統 身邊多了數名國安人員隨扈一起到立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳欣盈27日上午現身立法院。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲24日與「新光公主」立委吳欣盈搭檔參選2024總統大選，過去柯文哲常說要跟財團劃清界線，使吳欣盈的新光集團背景受到外界質疑。對此，吳欣盈27日表示，不應該用錢來衡量一個人愛不愛國，「 Don't use money to measure my patriotism（不要用錢來衡量我愛不愛國）」。

吳欣盈27日現身立法院，表達立法院12月20日才休院，所以自己還是要完成重要的工作，接下來就盡量配合柯文哲的時間，團隊也還在準備當中，自己主要的辦公室仍是立法院，等等也有很多事情要處理。

▲▼吳欣盈參選副總統 身邊多了數名國安人員隨扈一起到立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

至於過去說要跟財團劃清界線的柯文哲，選擇跟擁有新光集團背景的吳欣盈搭檔參選，是否可能讓外界質疑柯的承諾？吳欣盈直言，不應該用錢來衡量一個人是否愛不愛國，所以「Don't use money to measure my patriotism（不要用錢來衡量我愛不愛國）」。

吳欣盈提及，自己在公共事務與其他業界所關心的事情，不管是弱勢團體，或是退休金、人民財務保障等，她關切台灣的議題不會改變。

吳欣盈也提及，這份不分區立委的工作，是柯文哲3年前給予她機會，所以當柯文哲有要求時，當然是全力以赴，並讓人民有更多的選擇；而自己現在也要「一天當五天用」，希望大家一起改變、Change together。

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