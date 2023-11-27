趙少康自曝侯友宜昔「喬黑道」　民進黨封黑白郎君

▲侯友宜與趙少康搭檔競選正副總統。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康日前自曝，其胞弟曾擔任藝人周杰倫海外經紀人，遭到黑道挾持，是靠總統參選人侯友宜出面才圓滿落幕，引發討論。對此，民進黨發言人卓冠廷今（27）質疑，過去侯友宜一再表示「這輩子與黑道勢不兩立」、「我從來沒有跟黑道喬過什麼事」，但趙證實了侯與黑道有溝通管道，且擅長跟黑道喬事情，侯有義務講清楚當年的黑道案是如何擺平的。

卓冠廷今天表示，國民黨終於不演了，趙少康直接證實侯友宜過去與黑道往來甚密，有特殊管道替朋友喬黑道，也暴露出部分人士長期把警察當成施壓的工具。他說，侯友宜是否私了刑案，而非偵辦案件，非常需要釐清，請侯友宜與時任桃園縣長的朱立倫出面說清楚。

卓冠廷指出，侯友宜不只很會「喬黑道」，也很會「喬選舉」，包括被踢爆在上班時間於新北市政府違反行政不中立喬國民黨的立委提名，甚至媒體人羅友志曾爆料，過去遭侯友宜以500萬喬不選議員，「黑白亂喬一通，侯友宜顯然是國民黨黑白郎君」。

卓冠廷強調，今年新北槍擊頻傳，民進黨議員在議會質詢侯友宜，能不能去跟黑道「喬」，別再有槍擊案？侯友宜瞬間變臉反擊「我跟黑道勢不兩立，不要誣衊我！」，一再表示自己「這輩子與黑道勢不兩立」、「我從來沒有跟黑道喬過什麼事」，但矛盾的是，侯友宜也曾誇口宣示反黑金復辟，結果現在整天跟地方牛鬼神蛇綁在一起，甚至縱容涉曾貪的議長及縣長，演得那麼辛苦，結果被趙少康戳破，實在難堪。