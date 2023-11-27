影／賴清德今推第二支競選廣告　訴求「選一個和你一樣好的人」

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰倒數47天，民進黨總統參選人賴清德競選總部今（27）推出第二支競選廣告「選一個和你一樣好的人」。競總主委姚立明表示，對比對手們的混亂與糾纏，賴清德從政以來穩健、正面的特質是始終如一，因此選民基於信任感的強力支持，都是長期的肯定，民調、新聞事件沈澱以後，支持度都會是高的。

姚立明今天上午與競總發言人戴瑋姍共同舉行記者會，公布賴清德第二支競選廣告「選一個和你一樣好的人」。

▲賴清德今天推出第二支競選廣告「選一個和你一樣好的人」。（圖／賴清德競選總部提供）

戴瑋姍表示，第一支競選廣告是以穩健前行出發為主軸，並回顧過去7年來民進黨執政的重要政策，包含婚姻平權、潛艦國造等，代表民進黨的執政，正在逐步推動國家穩健前行，並期盼國人「選對的人，走對的路」，讓國家可以持續前進；第二支的競選廣告，則是以大家的日常生活出發，即使我們有許多不同的地方，但我們也同樣的善良、正直、勤勞，這也是正副總統參選人賴清德和蕭美琴所具備的特質，希望大家可以選擇「和你一樣好的賴蕭配」。

姚立明表示，這次的競選廣告，是以台灣人的視角，傳達「我們雖然都不一樣，卻也都一樣勤勞、認真、好客」的訊息。影片中，有許多各行各業人士並穿插許多賴清德過去勤跑行程的影像，像是參訪食品工廠、參與客家包粽、拜訪原民舞團、體驗馬術、接見國際訪客等行程，要讓大家看見賴清德的日常，看見賴清德的勤奮和親切。

此外，姚立明也表示，對比國民黨總統參選人侯友宜透過廣告抹黑、煽動對立，以及民眾黨總統參選人柯文哲在街頭開講，持續抹黑基礎建設、能源等議題，賴陣營更是希望透過這樣正向的影片，讓世界看見台灣的美德，透過這支影片，向每位勤勞、正直、好客的台灣人致敬，強調台灣人值得和大家一樣好的領導人，這個一樣好的選擇，就是賴清德。