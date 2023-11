影／賴清德今推第二支競選廣告　訴求「選一個和你一樣好的人」

民眾黨總統參選人柯文哲24日與「新光公主」立委吳欣盈搭檔參選2024總統大選,過去柯文哲常說要跟財團劃清界線,使吳欣盈的新光集團背景受到外界質疑。對此,吳欣盈27日表示,不應該用錢來衡量一個人愛不愛國,「 Don't use money to measure my patriotism(不要用錢來衡量我愛不愛國)」。