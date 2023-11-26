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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸汽車網紅「馬哥」駕車自撞亡！合夥人證實：他永遠離開我了

▲▼馬哥自撞身亡。（圖／翻攝微博）

▲馬哥自撞身亡，消息引起震撼。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸汽車網紅「馬哥」平時常常分享各種車款，在網路上擁有一定的知名度。沒想到近日有消息傳出，馬哥因為駕車失控自撞身亡，而他的合夥人也出面證實，讓粉絲感到難過又不捨。

馬哥的合夥人「亢岳」26日在微博發布消息，馬哥近日開著愛車行駛在路上，沒想到碰上路面結冰，導致失控撞上路樹，搶救後仍不幸身亡，消息曝光後，瞬間震撼許多粉絲。

亢岳表示，馬哥是他的合夥人、最親密的伙伴兄弟，沒想到現在永遠離開了他，因此得知消息以後，他感到難過與不捨，近日的情緒也十分低落，因此沒有辦法產出影片。亢岳也對此提醒，冬天駕駛後輪驅動車輛時，一定要提前檢查車輛輪胎，否則一不小心就可能發生憾事。

▲▼馬哥自撞身亡。（圖／翻攝微博）

▲馬哥遇到路面結冰，自撞路樹身亡。（圖／翻攝微博）

不少粉絲得知消息，感到不可思議，在貼文底下崩潰留言，「我前兩天還跟她說話呢」、「每次評論他都會回覆，好突然」、「太突然了，阿岳節哀」、「不會吧？我前幾天還在跟他聊天，跟他約來廈門玩啊」、「跟馬哥見過面，很好的兄弟。實在無法接受這個，馬哥走好，阿岳節哀。」

據了解，馬哥時常與粉絲們分享汽車相關知識，在微博上有10多萬人追蹤，且因為為人十分親切、幾乎都是有問必答，因此每次發布貼文，都會有許多討論，如今發生了意外，不僅親人感到遺憾，也讓支持者們十分錯愕，「馬哥離世」的關鍵字也因此衝上了微博熱搜。

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