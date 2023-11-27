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LINE資料備份狂失敗？官方親授「小密技」　4步輕鬆轉移新手機

▲LINE IOS版也推出聊天室分類功能。（圖／翻攝自LINE官網）

▲換機季節又來臨，你的Line資料備份好了嗎？（圖／翻攝自LINE官網）

記者柯沛辰／綜合報導

每次換新手機都得花時間轉移資料，也怕寶貴的聊天紀錄消失。如今適逢換機旺季，LINE官方特地分享2步驟「換機健檢」供事前檢查，讓用戶轉移資料或備份聊天紀錄不再怕失敗！

LINE官方部落格22日分享小密技，供需要換機的用戶做健檢，避免遭遇遺失惡夢：

第一步：是否完成LINE帳號基本資訊設定？

正確綁定帳號，設定電話號碼、電子郵件、密碼等基本資訊，有助於順利換機、更換裝置。至於如何檢查？只要在LINE的「主頁」上方，點選「設定」（齒輪圖示），再點選「我的帳號」，就會看到這3個選項可以設定。

值得注意的，每組電話號碼與Email，只限設定在一個LINE帳號上，為了確保帳號有效性，千萬不要把電話號碼與Email「借」給別人綁定。

其次，要確認LINE帳號所設定的Email還可以登入，如此一來，忘記密碼時才能到這個Email中收信設定新密碼。

第二步：備份前檢查

1.網路連線品質：最好是連上速度比較快、又比較穩定的Wi-Fi，例如用家裡的網路。
2.手機電量：確認手機剩餘電量夠不夠。整個備份過程，建議可以插上電源。
3.雲端儲存空間：查看蘋果手機的iCloud或安卓手機的Google雲端硬碟儲存空間夠不夠。
4.LINE與手機作業系統版本：確認手機上的LINE版本、和作業系統的版本是不是已經更新到最新版。

▼3個基本資料填妥了嗎？（圖／翻攝自Line官方部落格，下同）

▲▼LINE資料備份狂失敗？官方親授「小密技」　4步輕鬆轉移新機（圖／翻攝自Line官方部落格）

手動備份懶人包：

▼iOS用戶

1.首先，到LINE左下角的「主頁」
2.點選右上角的齒輪圖示，這個就是「設定」
3.點選「備份聊天記錄」
4.點選「馬上進行備份」，進行手動備份

還原步驟：

1.開啟下載的LINE App
2.「登入」綁定的手機或信箱
3.會跳出新頁面並選擇「透過備份資料復原聊天記錄」

▲▼LINE資料備份狂失敗？官方親授「小密技」　4步輕鬆轉移新機（圖／翻攝自Line官方部落格）

▼安卓用戶

1.首先，到LINE左下角的「主頁」
2.點選右上角的齒輪圖示，這個就是「設定」
3.選擇「備份及復原聊天記錄」
4.點選「馬上進行備份」，進行手動備份

還原步驟：

1.開啟LINE「設定」
2.選擇「聊天」
3.選擇「備份聊天記錄」
4.選擇「復原」開始進行還原

▲▼LINE資料備份狂失敗？官方親授「小密技」　4步輕鬆轉移新機（圖／翻攝自Line官方部落格）

另外，無論是上述哪種用戶，都可以點選「自動備份頻率」，開啟自動備份功能；或設定「備份啟用碼」，當不慎手機遺失或跨系統換機，除了可移動帳號，還能緊急復原14天內的聊天記錄。

▲▼LINE資料備份狂失敗？官方親授「小密技」　4步輕鬆轉移新機（圖／翻攝自Line官方部落格）

▲▼LINE資料備份狂失敗？官方親授「小密技」　4步輕鬆轉移新機（圖／翻攝自Line官方部落格）

備份失敗怎麼辦？

若顯示「備份失敗」或「備份資料不完全」，首先確認雲端儲存空間、手機本身的暫存空間是否足夠，或嘗試連接Wi-Fi再次進行備份。還有一種情況，是備份檔的檔案太大，建議備份前可以先刪除LINE不重要的聊天室。

如果還是遭遇備份失敗，可以嘗試重新啟動App或手機，或結束所有使用中的App，並再次嘗試。

如果有「跨系統」換機的需求，該如何備份？

只要在換機前設定好「備份啟用碼」，就可以在不同作業系統間移動帳號，而且系統將自動把14天內的聊天記錄移動至新的裝置。

備份完成後，畫面最上方的「上次備份」、「備份檔案大小」欄位都沒有顯示資訊，是不是代表備份失敗了？

試著重新開啟LINE應用程式，重開後，若畫面顯示的「完成備份的時間以及檔案大小」是今天，就表示備份成功。若仍然沒有顯示任何資訊，再點選一次「馬上進行備份」。

如何刪除iCloud裡的資料？（iOS用戶專屬）

進入iPhone的「設定」，點選畫面最上方的「Apple ID的用戶名稱欄位」，選擇「iCloud」，即可勾選或關閉不需要備份的程式，如此一來，手機中的非必要資料就不會存入iCloud。

此外，也可以進一步選擇「管理帳號儲存空間」，刪除非必要的程式備份，為iCloud釋出更多空間。

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