LINE「22款免費貼圖」限時下載！LOEWE、太鼓達人超實用

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

LINE貼圖小舖又上架5款全新免費貼圖，包括「LINE GO × 昏呱昏貴」、「太鼓之達人 RHYTHM CONNECT」，還有精品「LOEWE × SUNA FUJITA 貼圖」等，超多實用的可愛貼圖。另外，《ETtoday新聞雲》也整理了另外17款可愛的免費貼圖，大家快來一次入手吧！

LINE GO × 昏呱昏貴：點此下載

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下載期限：2023/12/21

下載條件：加入「LINE GO」官方帳號好友

可用期限：90天

i秘書活力職日星【聖誕篇】：點此下載

下載期限：2023/12/21

下載條件：加入「合作金庫銀行」官方帳號好友

可用期限：180天

LOEWE × SUNA FUJITA 貼圖：點此下載

下載期限：2023/12/21

下載條件：加入「LOEWE」官方帳號好友

可用期限：90天

旺卡：點此下載

下載期限：2023/12/21

下載條件：加入「華納兄弟台灣」官方帳號好友

可用期限：90天

太鼓之達人 RHYTHM CONNECT：點此下載

下載期限：2023/12/16

下載條件：在遊戲「太鼓之達人 RHYTHM CONNECT」APP完成任務即可獲得貼圖

可用期限：90天

以下為另外整理的17款貼圖，連結如下：

UNIQLO × 醜白兔！：點此下載

下載期限：2023/12/14

下載條件：加入「UNIQLO」官方帳號好友

可用期限：180天

LINE旅遊 × 菠蘿胖胖：點此下載

下載期限：2023/12/14

下載條件：加入「LINE旅遊」官方帳號好友

可用期限：90天

LINE購物 × 蛋蛋狗：點此下載

下載期限：2023/12/09

下載條件：加入「LINE購物」官方帳號好友

可用期限：90天

進發師與蜜麻花的日常：點此下載

下載期限：2023/12/07

下載條件：加入「進發香蔥蜜麻花」官方帳號好友

可用期限：180天

LINE購物護照★蛋塔熊妹的購物狂日常：點此下載

下載期限：2023/12/06

下載條件：開通LINE購物護照

可用期限：90天

DHC良子喵-Baby版限定貼圖：點此下載

下載期限：2023/12/01

下載條件：將「DHC Taiwan」官方帳號加為好友

可用期限：180天

超實用日常貼圖 – momo co × 倉倉：點此下載

下載期限：2023/11/30

下載條件：將「momo購物網」官方帳號加為好友

可用期限：180天

台電電寶陪你一起節電愛地球：點此下載

下載期限：2023/11/30

下載條件：無

可用期限：180天

LINE購物 × 水獺蹭蹭：點此下載

下載期限：2023/11/28

下載條件：於LINE購物APP主頁搖一搖

可用期限：90天

《LINE 熊大上菜》×櫻桃小丸子：點此下載

下載期限：2023/11/27

下載條件：至手遊《LINE 熊大上菜》完成指定任務

可用期限：90天

紐崔萊90週年紀念貼圖：點此下載

下載期限：2023/11/26

下載條件：無

可用期限：180天

B5呼呼天使 × momoco：點此下載

下載期限：2023/11/24

下載條件：將「LA ROCHE-Posay理膚寶水」官方帳號加為好友

可用期限：180天

LINE購物品牌名店×小薩：點此下載

下載期限：2023/11/24

下載條件：將「LINE購物品牌名店」官方帳號加為好友

可用期限：90天

LINE VOOM × 米工 Better mii：點此下載

下載期限：2023/11/23

下載條件：於LINE VOOM追蹤5位喜劇創作客

可用期限：90天

今天就回嘉 × 我是馬克：點此下載

下載期限：2023/11/23

下載條件：將「今天就回嘉」官方帳號加為好友

可用期限：180天

美味麵包日常篇：點此下載

下載期限：2023/11/23

下載條件：將「馬可先生」官方帳號加為好友

可用期限：180天

喔熊×刷比出遊趣！：點此下載

下載期限：2023/11/23

下載條件：將「交通部觀光署」官方帳號加為好友

可用期限：180天