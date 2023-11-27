「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

▲民雄分局轄區學校宣導反詐騙 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為加強學生防詐觀念，提升學生防詐免疫力，嘉義縣民雄警分局宣導團隊日前分別前往轄內中正大學、南華大學等學校，以「入班宣導」的方式拉近與學生間的距離，進入校園推廣識詐教育，提高學生警覺能力，希望能對詐騙多一分警覺，少一分受害。

警方分享近期發生多起大學生遭無卡分期詐騙案例，中部多所大學日前傳出淪為「無卡分期」老鼠會的詐騙天堂，學生遭不肖人士詐騙，謊稱購買手機、筆電等3C產品，並填寫5至10萬元不等無卡分期契約，即可賺取零用金5千元，結果不但被融資公司催討債務，有的學生還以為撿到好康一個報一個，害其他同學也一起被騙。

民雄分局也提醒學生，現今手遊如傳說對決、天堂W等遊戲，在青少年間十分普及，但享受遊戲樂趣的同時，也要小心被「遊戲蟑螂」騙點數，先前即有不肖人士以三方詐騙手法，買空、賣空線上遊戲的寶物，導致20多位買家受騙，轉帳付款後未收到虛擬寶物，20多位賣家正常出貨卻挨告淪為警示帳戶，犯嫌則從中變賣虛擬寶物獲利。另外也有假意兜售高級帳號、代練、高級寶物等，實質上是騙取學生的零用錢。

警方呼籲，現今網路發達、社群媒體興盛，詐騙集團利用學生涉世未深及好奇心驅使的弱點，加上社會經驗不足，容易淪為詐欺集團的下手目標，為提高青少年自我保護意識，反詐騙教育宣導刻不容緩，期盼學生將防詐知識內化成自己的常識，杜絕不法侵入校園。