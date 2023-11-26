麥當勞糖醋醬何時可多給？　前員工曝「一大潛規則」

▲麥克雞塊糖醋醬受到歡迎，一名麥當勞前員工就透露雞塊醬的秘密。（圖／麥當勞提供）



圖文／CTWANT

不少人喜歡到美式速食店用餐，沾雞塊的糖醋醬更是受到民眾喜愛，不少人還會加價購來購買雞塊醬，台灣目前也有3種醬可以選擇，日前就有一名美國麥當勞的前員工，透露他過去曾在麥當勞任職兩年的經歷，當中雞塊糖醋醬常被客人多索取，他也透露其實還有雞塊醬的潛規則。

▲美國麥當勞雞塊醬可以有限制多給客人，台灣則可能需要加價購買。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名叫伊凡的麥當勞前員工，過去在麥當勞工作了兩年，現在轉行當燒烤師傅，他就透露過去在麥當勞上班時，曾有一個雞塊醬的潛規則，透露公司規定不可以隨便提供雞塊醬給客人，但可以在客人購買到一定數量時，可以多提供給顧客。

他透露如果客人購買4或6個雞塊時，可免費給1個糖醋醬。當6個雞塊時，可以自行決定額外贈送一個免費糖醋醬。如果買10個雞塊，會自動提供到2個糖醋醬，如果顧客要求，也會酌情免費提供一個糖醋醬。如果購買20個雞塊，會得到3個糖醋醬，此時就可以自行決定額外提供多一個給客人。

這樣的規定與系統，除了讓有需求的客人可以多拿一定數量的雞塊醬外，也可以有效防止有心人士拿去販售，而台灣雞塊醬則是可以加價購，但最多以5個為限。

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