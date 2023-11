散步被流浪漢擋路！他「連轟3槍」害對方重傷死　最高判監21年

▲美國一名男子因在散步時遭流浪漢擋路而開槍將其打死。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

美國68歲男子艾利歐特(Craig Sumner Elliott)因被流浪漢堵住道路,而對其開槍導致對方重傷身亡。這名男子近日被警方逮捕後,被控「故意過失殺人」和「強化個人使用槍枝」罪,並可能面臨最高21年的監禁。

據CNN報導,9月28日下午,艾利歐特帶著2隻寵物狗在加州的園林市(Garden Grove)散步時,突然遇到睡在人行道中央的40歲男子阿瓦洛斯(Antonio Avalos),於是艾利歐特輕輕地用手推車輕推對方,試圖喚醒阿瓦洛斯。

California jogger Craig Sumner Elliott, 68, is charged with manslaughter after 'filming himself killing homeless man sleeping on sidewalk near Disneyland': Police say victim threw a shoe at suspect before being shot three times https://t.co/Pn3rcFQVLX pic.twitter.com/c9bndmsint