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澳洲漁村爆鼠患！「瘟疫鼠」連車都啃　渡水被淹死擠爆河岸

澳洲漁村爆鼠患！「瘟疫鼠」連車都啃…渡水被淹死擠爆河岸

▲ 澳洲漁村卡倫巴（Karumba）爆發嚴重鼠患。

圖文／CTWANT

澳洲昆士蘭州漁村卡倫巴（Karumba）最近爆發嚴重鼠患，數以萬計的老鼠橫行在人口不到600人的村莊，吞噬電線等各種物體，迫使居民「刻意丟食物、廚餘進戶外垃圾桶」，避免老鼠鑽入家中。但雪上加霜的是，鼠群為尋找食物渡水，卻在淹死後漂上河岸、海岸，恐怕引發疫情。

綜合外媒報導，卡倫巴今年10月起就遭遇鼠患，田地、花園甚至水管、車輛都遭到老鼠啃食，未料鼠群在近一周更加猖獗。居民表示，即使緊閉門窗，老鼠仍會找到縫隙鑽進家中尋找食物與破壞，出門也必定會碰到大量老鼠，且有些老鼠「長得跟吉娃娃一樣大」。居民也指，當地雖有老鷹等掠食者，「但牠們都吃到飛不起來了，老鼠依舊沒有減少」。

距離卡倫巴70公里的諾曼頓（Normanton）租車行老闆羅德（Derek Lord）也表示，店內一輛車除了引擎外，全都被老鼠啃壞或有啃咬痕跡，迫使他把廚餘丟進垃圾桶方式「捕鼠」。而不論是卡倫巴或諾曼頓的鼠群，都有極度飢餓的共同點，這導致鼠群為了尋找食物，跳進水裡或爬上漁船企圖到對岸，卻因此溺死並隨水流沖回岸邊，造成河、海岸上滿是大批鼠屍。

澳洲科學家在2021年就發現昆士蘭、新南威爾斯的齧齒類數量激增。雪梨大學老鼠專家班克斯教授（PeterBanks）指出，這波鼠患的老鼠為俗稱瘟疫鼠（Plague Rat）的長毛鼠，是繁殖力極強的物種，過去雖記錄到若降雨量超過700至750毫米，就有80％機率讓長毛鼠因環境受惠大量繁殖，並以每10年1次週期出現，但隨著氣候改變、鼠群大量繁殖但食物減少，才出現這次為尋找食物遷徙的嚴重鼠患。

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