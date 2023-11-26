快訊／批藍白合為政黨利益　賴清德狂轟：國家當然不行交給這群人

▲賴清德今天上午出席花蓮縣競選總部成立大會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／花蓮報導

藍白合上周五破局，民進黨正副總統參選人賴清德今（26）日出席花蓮縣競選總部成立大會，他表示，藍白合完結篇讓大家看得很清楚，他們不是為了國家或人民，而是為了政黨利益來分配權力，「我們大家敢不敢把國家交給這群人？我們敢不敢？我們當然不行啊！」

賴清德、副總統參選人蕭美琴今天上午來到花蓮縣，出席花蓮縣競選總部成立大會，包括行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、農業部前部長陳吉仲、立委參選人張美慧等政要登台助講，現場喊破6千人齊聚自由廣場。

賴清德致詞時談及，過去幾個月，藍白合的戲碼大家都有看見，特別是完結篇讓大家看得更清楚，不管藍或白都告訴外界，為了國家，為了人民，但是完結篇的時後既不是為了國家，也不是為了人民，而是為了政黨利益來分配權力，「我請教我們各位父老鄉親，我們大家敢不敢把國家交給這群人？我們敢不敢？我們當然不行啊！」

賴清德說，因為現在的台灣面臨中國和國際社會許許多多的挑戰，台灣不能亂，台灣禁不起試驗，一定要穩健向前行，要選擇的是真正可以團結人民、帶領國家、走向世界的賴蕭配。

賴清德表示，他與蕭美琴都深愛這塊土地，熱愛這個國家，「請支持我們，我們一定會竭盡所能，團結社會，促進台灣的民主、和平和繁榮」。他說，賴清德已經準備好，要替台灣的下一個4年和8年，甚至更長遠的未來打下基礎。