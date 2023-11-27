搶救畫面曝！母燒炭取暖中毒亡　2女兒意識模糊「一坐一躺」送醫

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹縣尖石鄉一處露營民宿26日發生死亡意外！一名年約40多歲的羅姓單親媽媽帶著2名12歲雙胞胎女兒前往露營，疑似入夜後天冷，羅女在帳篷內燃燒木炭取暖，造成1死2傷的慘劇。而2名女兒送醫當下意識模糊，目前仍在加護病房觀察中。

▲母女3人露營燒炭取暖釀成母親中毒身亡，2名女兒送醫搶救畫面曝光。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



透過送醫畫面中可以看到，由於姊妹倆體內血氧濃度嚴重不足，當時姊妹一人坐著，一人躺在擔架上，掛著氧氣罩呼吸，過程中2人還有喬一下姿勢，意識模糊但仍有反應。針對為何3人同處一室，卻僅有媽媽中毒身亡，還有待醫院、警方進一步檢測調查，釐清事發當下情況。

警消指出，25日羅女單獨帶著2名12歲女兒前往新竹尖石鄉露營，炊煮、睡覺全在帳篷內進行，晚餐時間羅女用瓦斯爐煮飯，由於入夜變得更加寒冷，羅女使用烽火台木炭取暖，卻導致炭火燃燒產生的一氧化碳佈滿整個帳篷內，3人長時間待在內部因而中毒。

露營區老闆隔日一早巡視發現母女3人未出帳吃早餐，以為還在休息便未打擾，豈料過了中午3人還是沒有活動跡象，因此才打開帳篷查看，赫見3人倒地，急忙撥打電話求救。救護人員到場時，媽媽羅女已經明顯死亡，2個女兒同樣中毒、但意識模糊，送往新竹北榮醫院治療。

新竹橫山分局秀巒派出所呼籲，民眾應隨時注意屋內通風情形，以防範一氧化碳中毒案件發生。