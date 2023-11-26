再酸真心換不到合作！　朱立倫喊對柯文哲「只有拚戰到底」

▲朱立倫出席李彥秀競總成立造勢。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選「三腳督」局勢確定，被問到將全面開戰民眾黨總統候選人柯文哲？還是採取邊緣策略？國民黨主席朱立倫今（26）日出席李彥秀競總造勢受訪表示，當國民黨期待藍白合到最後一秒鐘，真心換不回任何的合作或者是任何的團結，那就只有拚戰到底。

朱立倫說，現在國民黨大家已經同仇敵愾，絕對拚戰到底，目標就是要政黨輪替，就是要下架民進黨，就是不能讓民進黨總統候選人賴清德當選，「相信很多原來支持別的候選人的一些朋友都會歸隊，大家共同往這個總目標拚戰到底。」

至於柯文哲繼偕副手吳欣盈登記參選後，昨晚間發文，認為還是柯侯配民調贏，但「這段時間因為在野整合的問題，不只是我自己、我的團隊，所有關心政局的台灣民眾，都需要一點時間消化。」朱立倫則說，如果從頭到尾都堅持自己會贏，非我不可，那就是把小我放得很大。

朱立倫說，國民黨的總目標是為了台灣人民，為了台灣人民，所有的可以放下，「國民黨不管是侯友宜，不管是趙少康，不管是韓國瑜，不管是我們所有不分區立委，還有我們區域的立委，現在大家都是拚盡所有的力量，我們一定為台灣人民打拼到底。」