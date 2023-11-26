柯文哲仍認柯侯配勝！侯友宜稱兄弟登山　趙少康酸柯當選機率低

▲侯友宜、趙少康出席李彥秀競總成立造勢。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲繼偕副手吳欣盈登記參選後，昨晚間發文，認為還是柯侯配民調贏，但「這段時間因為在野整合的問題，不只是我自己、我的團隊，所有關心政局的台灣民眾，都需要一點時間消化」。國民黨總統候選人侯友宜今（26）日受訪表示，兄弟登山各自努力，大家努力往自己的路；副總統候選人趙少康則說，柯現在看得出來當選機率很低，民調看得出來，盼柯支持者改支持我們，才能下架民進黨。

藍白協商兩個月仍破局，柯文哲指出，17日三位專家會議討論後，民調清清楚楚「柯侯配」明顯強過「侯柯配」組合，甚至有的民調，侯柯配組合只能險勝賴蕭，民眾黨願意接受整合，但還是要尊重科學、回應民意，不能只是用傳統的分配、用喬的。

侯友宜今日上午與趙少康出席李彥秀聯合競總成立造勢，會前受訪時對此回應，兄弟登山各自努力，大家努力往自己的路拼

趙少康則在一旁補充，其實柯文哲許多政策還不錯，不以人廢言，這些國民黨都可以做，「柯現在看得出來當選機率很低，民調看得出來，盼柯支持者改支持我們，才能下架民進黨。」

話鋒一轉，趙少康批民進黨總統候選人賴清德，「賴總說他最能兩岸和平，這不是天大笑話嗎？賴當選一定兩岸風雲緊張，他是台獨金孫，怎麼是政治金童！」賴清德是民進黨主席，他可以從現在開始廢除台獨黨綱，表示真心誠意台灣不需要台獨，這一句話為何不講，只講空話，綠每次只會抹紅，老狗玩不出新把戲，只會這一招，台灣不和平什麼都不用講，藍是最能維持主權又避戰的政黨，看馬8年台海和平，還能觀察員身份加入WHA。

趙少康也說，前總統馬英九丟了什麼主權？綠8年則是什麼都參加不了，還丟了9邦交國，台海這麼緊張，國防預算不斷增加，綠到底維護了什麼主權？最能維持主權又避戰的政黨就是藍